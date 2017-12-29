5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki Darbe Girişimi Davası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin aralarında eski tuğgeneralin de yer aldığı 23'ü tutuklu 36 sanığın yargılanmasına tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.



8. Ağır Ceza Mahkemesinde sabah başlayan ve öğleden sonra devam eden duruşmaya, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen, dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral Murat Soysal'ın da aralarında bulunduğu 23'ü tutuklu 36 sanık ile avukatları katıldı.



Başbakanlık ile TBMM adına katılan avukatların da hazır bulunduğu duruşmada, dönemin tugay komutan yardımcısı, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanı Albay Burç Pekin, Ankara'dan Ses ve Görüntülü Bilişim Sitesi (SEGBİS) ile katılarak, tanık sıfatıyla dinlendi.



Albay Pekin, 15 Temmuz 2016'da saat 22.30'da hareket merkezinden arandığını ve saat 23.00-23.30'da tugaya giriş yaptığını anlattı.



Makamına uğradıktan sonra harekat merkezine indiğini ifade eden Pekin, "Gelirken radyoda Başbakanın konuşmasını dinlemem ve devre arkadaşım dönemin İl Jandarma Alay Komutanı Şeref Çakmak ile konuşmamız sonrası kalkışmayı yapanların FETÖ olduğunu anlamıştım. Harekat merkezine gittiğimde kurmay başkanı Hakan Çınar (tutuklu), karargah şube müdürleri, tabur komutanlığına vekalet eden askerler ve komando tabur komutanı vardı. İçerisi çok kalabalıktı. Tartışıyorlardı, televizyon seyrediyorlardı. Masanın üzerinde harita açılmış, Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme (KOKTOD) planları vardı." diye konuştu.



Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın "haritada ne vardı" sorusuna Pekin şöyle yanıt verdi:



"Mesela emniyetin olduğu yer daire içine alınmıştı. Oranın hangi birlik tarafından emniyete alınacağı konuşuluyordu. Sonra yine il jandarma komutanı ile görüştüm. Emri okuyup okumadığımı sordu. Ben baktığımı ve imzaların uygun olmadığını, darbenin usulsüz olduğunu, yasal olmadığını söyledim." dedi.



Daha sonra Çınar'ı dışarı çağırdığını aktaran Albay Pekin, kendisine haritayı toplamasını, planlama yapılmaması gerektiğini, lüzumsuz arkadaşların buradan ayrılmasını ve kesinlikle askerin vatandaşla karşı karşı gelmemesi gerektiğini söylediğini iletti.



Başkan Durmaz, "subay olmanız nedeniyle askeri anlamında soruyorum, bu hazırlıklar normal midir?" diye sordu.



Pekin, "Refleks olarak yapmış olabilir ancak haberler çıktıktan sonra böyle bir planlama yapılması uygun değildir. Çınar'ın iştirak etmek gibi bir niyeti olduğunu düşünmüyorum, kendisi sıkıyönetim emrinin imza kısmının uygun olmadığını söylemişti ancak çıkmak gibi niyetleri olsaydı, daha farklı olaylar yaşanabilirdi." diye yanıtladı.



Başkan Durmaz'ın "Tugayda yapılan hazırlıklar normal mi sizce, araçların hazırlanıp ön tarafa çekilmesi gibi" demesi üzerine Pekin, şunları aktardı:



"O araçların oraya çekilmesine gerek yoktu. Vatandaşın göreceği yere çekilmişti. Doğru bir uygulama değildir. Çekilmese daha iyi olurdu. Harekat olduğu zaman her taraftan gözlemleniyoruz, o nedenle buna gerek yoktu ancak personel yoklaması almak normaldir."



Başkan Durmaz, "Kamuflajlı, silahlı yoklama alınması normal midir?" sorusuna da Pekin, "Hayır. Bu şekilde toplanmış olması doğru değildir. Askerin teçhizat almasına gerek yoktu, sadece hangi askerlerin kışlada olduğu ya da dışarıda olduğu yönünde bilgi olması yeterlidir. O gece şarjörlere mermi basarak, mühimmatın tanktan çıkarılması normal bir durum değildir. Tankların çalışmasını tasvip edemem, mühimmat basılmasına, uygun faaliyet diyemem. Bunlar bizim bilgimizde olan bir şey değildir." diye yanıtladı.



KOKTOD hazırlığı için Valiliğin talebi olması gerektiğini ifade eden Pekin, ilerleyen saatlerde sözde sıkıyönetim emrini imha ettirdiğini kaydetti.



Pekin, harekat merkezinde televizyonun açık olduğunu ve sözde sıkıyönetim emrinin ortada olduğunu bu nedenle salondakilerin şüphelenmesi gerektiğini ekledi.



Duruşma, yarın diğer tanıkların dinlenmesiyle devam edecek.



Duruşmayı bir süre beraberindeki heyetle izleyen AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, duruşma sonunda açıklamada bulundu.



15 Temmuz hain darbe girişiminin kanının yerde kalmayacağını ifade eden Özkeçeci, şunları söyledi:



"O akşam asker kıyafeti giymiş Türk milletimizin ödediği vergilerle satın alınmış olan uçaklarımızla silahlarımızla kendi halkına acımasızca kurşun sıkan insanların yargılanması devam ediyor. Yüce Türk adaleti gereken tüm doğru kararları alacaktır ve 250 şehidimizin ailesi kalben müsterih olacaktır. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Türk adaletine güveniyorum."