5. Zırhlı Tugay Davasında Tüm Sanıklar Dinleniyor

15 Temmuz hain darbe girişimi soruşturması kapsamında aralarında dönemin Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Murat Soysal'ın da bulunduğu 31'i tutuklu 42 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Sanık savunmalarında sona gelindi.



Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" ile "Terör Örgütü Üyeliği" suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 7 buçuk ile 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan askerlerin duruşmasında 4'üncü günde tüm sanıkların savunmaları alındı.



"Telegramdan kışlada darbeye karşı müdahale etmemiz istendi"



Savunmasında 15 Temmuz gecesi 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlarla ilgili sadece verilen emirleri yerine getirdiğini iddia eden tutuklu sanık Üsteğmen Umut Yılmaz, kendisinin de telegram adlı grupta olduğunu ve 23.40 ile 00.00'da komutandan gelen mesajda "Bulunduğumuz kışlada darbeye karşı müdahale edin" emrinin yer aldığını, kendisinin de sadece "Emredersiniz komutanım" diye cevap verdiğini söyledi.



"Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında darbeye yönelik beni şüpheye düşürecek bir hazırlık görmedim"



Sanık Umut Yılmaz savunma sırasında Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın "Darbe girişimini anladıktan sonra Hakan Çınar'ın araçları hazır edin emrini vermesinde amacı ne olabilir" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Hakan Çınar'ın araçları hazır edin emrini vermesinde amacını bilemiyorum bu yoruma açık bir şeydir. Ben sadece bana iletilen emri yerine getirdim. Yine harekat merkezinde sözde sıkı yönetim direktifinin kimlerin okuyup okumadığını bilmiyorum. Sadece Alparslan masanın yanında duruyordu. Onun dışında ben Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında darbeye yönelik beni şüpheye düşürecek bir hazırlık görmedim."



"Darbe girişimini FETÖ'nün yaptığını Cumhurbaşkanının açıklamasından sonra öğrendim"



15 Temmuz gecesi sıkıyönetim direktifini saat 23.00 sıralarında gördüğünü ifade eden sanık Yılmaz, savunmasının devamında "Şüpheye düştüm ama haberleri takip ettikçe darbe girişimi olduğun anladım. İlk başta FETÖ geçmiyordu, başbakanın açıklamalarından bir grubun kalkışması şeklinde ifade ediliyordu. Cumhurbaşkanın açıklamasından sonra anladık" ifadelerini kullandı.



"Bylock kullanmadım"



Kullandığı modem üzerinden FETÖ'nün kullandığı şifreli mesajlaşma programı Bylock kullanıldığı gerekçesiyle yargılanan Tank Taburunda görevli tutuklu sanık eski Astsubay Görkem Şahin, modem şifresini bir çok kişi ile paylaştığını söyleyerek, "Ben kesinlikle Bylock kullanmadım. Kimin kullandığını da bilmiyorum. Ben o tarihte bu modemi Hozat'ta kullanmıştım. Kantinde görevliydim, modemin şifresini isteyenler olmuştu. Ben de şifreyi verdim. Hiçbir şekilde bu örgütle alakam olmadı" dedi.



Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın "Bylock içerikleri gelirse o zaman ne diyeceksin?" sorusuna sanık Şahin, "Bylock kullanmadığım için bir içerik beklentim de yoktur" şeklinde yanıt verdi.



15 Temmuz darbe girişiminden 200 gün sonra Fırat Kalkanı Harekatı operasyonunda gözaltına alındığını belirten tutuklu sanık Astsubay Erkan Savaş, "O gün tugayda ne olduğundan bilgim yoktur. 15 Temmuz'da birliğimizde herkes içerideydi, hiç kimseyi kışlaya gelmesi konusunda çağrıda bulunmadım. Soner Binbaşının bana personeli çağırma yönünde bir emri olmadı. 15 Temmuz'da akşam saat 20.00'ye kadar arızalı araç için çalıştım. Ben istirahat ederken Soner ve Umut hazır kıta görevli personel hazırlansın dedi. Koridorda bu sesi duydum ve uyandım. Bana da emri duymayanlara iletmemi söylediler. Ben de aldığım emri ilettim. Bu sırada saat 22.35'ti ve benim bir şeyden haberim yoktu. Soner Binbaşının emri doğrultusunda ben araçları benden önce araçları taburun çekim emri verdiğini ben ceza evinde öğrendim. Araçlar benden önce çekilmişti. Benim sadece beylik tabancam vardır. G-3 kullanmaya yetkim vardır ama ben o gün G-3 yanıma almadım. Ben komando taburumda tamirci olarak çalışmaktayım. Yani takım çantam tulumum ve diğer tamir malzemeleri içindeyim sürekli. Ben 15 Temmuzda tugay komutanımızın verdiği emirleri yerine getirdim. FETÖ ile herhangi bir şekilde bir bağım olmadı. Suçsuzum beraatımı talep ediyorum" şeklinde savunma yaptı.



Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın 4'üncü gününde toplam 42 sanığın savunmaları alındı. Ara verilen duruşma öğleden sonra sanık avukatlarının dinlenmesi ile devam edecek. - GAZİANTEP