5 yıldır yürüyerek seyahat eden gezgin, "Ben hem tatil hem de spor amaçlı yürüyorum"
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5 yıldır yürüyerek seyahat eden gezgin, "Ben hem tatil hem de spor amaçlı yürüyorum"

5 yıldır yürüyerek seyahat eden gezgin, 'Ben hem tatil hem de spor amaçlı yürüyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

5 yıldır hem spor hem de tatil amaçlı kilometrelerce yol kat ederek Fethiye'ye gitmek isteyen ve İstanbul'dan yola çıkan 65 yaşındaki gezgin, Sakarya'ya ulaştı.

5 yıldır hem spor hem de tatil amaçlı kilometrelerce yol kat ederek Fethiye'ye gitmek isteyen ve İstanbul'dan yola çıkan 65 yaşındaki gezgin, Sakarya'ya ulaştı. Yaklaşık 814 kilometre yol kat edecek olan gezgin, seyahat sürecinin 9 gün sürmesini hedefliyor.

5 yıldır hem spor hem de tatil amaçlı kilometrelerce yol kat ederek Fethiye'ye gitmek isteyen ve İstanbul'dan yola çıkan 65 yaşındaki gezgin, Sakarya'ya ulaştı. Aşırı kilolarından kurtulmak için kısa mesafelerde yürüyüş yapan ve daha sonrasında bunu şehirler arası yürüyüşe çeviren 65 yaşındaki Hasan Demir, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapmak için İstanbul'dan yola çıktı. Yaklaşık 814 kilometre yol kat edecek olan gezgin, Sakarya il sınırına ulaştı. Günde 90 kilometre yol yürüyerek ve belirli zamanlarda da yanında taşıdığı çadırla güvenli alanlarda konaklayan Demir, seyahatinin yaklaşık 9 gün süreceğini belirtti.

BEN HEM TATİL HEM DE SPOR AMAÇLI YÜRÜYORUM

5 yıldır yürüyerek seyahat ettiğini belirten 65 yaşında Hasan Demir, "Aşırı kilolarımdan dolayı spor amaçlı ilk öncelerinde kısa mesafelere yürüyordum şimdi uzun mesafeye dönüş yaptım. Sigarayı bırakmak amaçlı da bu işe başladım ve onu da bıraktım kullanmıyorum. Şu an bu yürüyüşümü İstanbul'dan Fethiye'ye doğru yapıyorum. İstanbul Fethiye arası 814 kilometre ben bunu yaklaşık 9 günde gitmeyi planlıyorum günlük olarak yaklaşık 90 kilometre yürüyerek ve belirli zamanlarda da dinlenerek 9 günde tamamlıyorum. Benim hedefim kendimi zorlamadan 9 gün içerisinde Fethiye'ye varmak. Yaşım itibariyle daha hızlı yürüme şansım yok yaşım 65, bu yaşta da vücudumu zorlamak istemiyorum. Genç olduğum zamanlarda yaklaşık 14 kilometre mesafeyi koşuyordum. Arkadaşla birlikte 5 yıldır yürüyorduk ama şimdi tekim ve 2 yıldır tek başıma yürüyorum. Ben hem tatil hem de spor amaçlı yürüyorum. Gittiğim zaman 3-4 gün kalıyorum vücudumu dinlendiriyorum sonrada dönüş yoluna geçiyorum. Bu işe başladığımdan beri sigara kullanmıyorum, sigarayı bırakmak isteyen arkadaşlara da bunu denemelerini özellikle tavsiye ediyorum" dedi.

(Cihan Atik - Orkun Kaya/İHA)

5 yıldır yürüyerek seyahat eden gezgin, 'Ben hem tatil hem de spor amaçlı yürüyorum'
5 yıldır yürüyerek seyahat eden gezgin, 'Ben hem tatil hem de spor amaçlı yürüyorum'
5 yıldır yürüyerek seyahat eden gezgin, 'Ben hem tatil hem de spor amaçlı yürüyorum'
5 yıldır yürüyerek seyahat eden gezgin, 'Ben hem tatil hem de spor amaçlı yürüyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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