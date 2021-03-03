5 turisti bıçaklayıp, 1 vatandaşın boğazını kesen saldırgan: Birinin Türk olduğunu bilmiyordum

İstanbul Şişli'de bir şahıs, aynı günde sustalıyla 5 siyahi turisti bıçaklayıp 1 vatandaşın da boğazını kesti. Dehşet anları kameraya yansırken, saldırgan özel bir timle yakalandı. Zanlı ifadesinde, "1 yıl önce bir siyahi beni bıçakladı. Bu yüzden onlara karşı kin oluştu. Önüme gelen siyahiyi bıçaklayıp sizi bu beladan kurtarmak istedim" dedi.

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi bölgesinde geçtiğimiz hafta Salı günü öğle saatlerinde sokak üzerinde yürüyen Nijerya uyruklu Virüs Solomon Anyadike, kar maskeli ve askeri kamuflajlı bir şahıs tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olayın ardından yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları devam ettiği esnada geçtiğimiz Cuma günü saat 14.45 sıralarında aynı şahıs bu kez de cadde üzerinde yürüyen 22 yaşındaki öğrenci Gana uyruklu Abdul Karim İssaka'yı bıçaklayarak kaçtı. Yaralı İssaka ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"PARAMIZ YOK" DEDİLER

Bu olaydan yaklaşık yarım saat sonra 22 yaşındaki öğrenci Sierra Leone uyruklu Solomon Santos Conteh, kısa bir süre önce İstanbul'a gelen öğrenci arkadaşı 25 yaşındaki Gine uyruklu Abuoubacar Bangaura'yı gezdirmek için dışarıya çıkarttı. O esnada iki arkadaş Kağıthane Anadolu Parkı'ndan üst geçidi kullanarak metrobüse binmek istedi. Ancak ikilinin yanına yaklaşan bir şahıs kendilerinden para istedi. İkilinin "paramız yok" demesi üzerine saldırgan, önce Bangaura'yı ardından da Conteh'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandıktan sonra çantasını gasbederek kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından yaralı halde panikle koşan Conteh, E-5 Karayolu Okmeydanı otobüs durağına gelerek vatandaşların sağlık ekiplerini aramasını istedi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Conteh'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın hemen ardından cadde üzerinde yürüyen 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Alphonsesus Chioguze da vücudunu çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Tespitlerin ardından harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 5 turisti ve 1 vatandaşı vahşice yaralayan saldırgan Ahmad Samir H.'nin kaldığı yeri de belirledi. Saldırgan, koşarak kaçmaya çalıştığı esnada yaşanan kovalamaca sonucu Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı sustalı bıçakla birlikte kıskıvrak yakalandı.

"KİN DUYUYORUM"

Sabah'ın haberine göre zanlı ifadesinde, "1 yıl önce bir siyahi beni bıçakladı. Bu yüzden onlara karşı kin oluştu. Olay günü önüme gelen siyahileri bıçakladım. Türk vatandaşının Türk olduğunu bilmiyordum kazara yaptım. Sizi bunların belasından kurtarmak istedim" dediği ileri sürüldü.

BIÇAKLAMA ANLARI KAMERADA

Olayın ardından polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, son olarak olaydan 3 saat sonra sokak arasında yürüyen 30 yaşındaki Necip Kağıl arkasından yaklaşan şapka ve maskeli maske takan siyah giyimli bir şahıs tarafından boğazı kesildikten sonra yere yatırılarak defalarca bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir şahıs sokak arasında yürüyen Kağıl'a arkasından yaklaşıyor. Kağıl'ın bıçakla boğazını kesen şahıs yere düşürmesinin ardından da defalarca bıçaklıyor. Şahıs hemen sonra kaçarken, yerden kalkan Kağıl can havliyle sokaktan topallayarak uzaklaşıyor.



