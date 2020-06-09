5 kişiyi öldüren sanık, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
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5 kişiyi öldüren sanık, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, evi terk eden boşanma aşamasındaki eşi Tülin Duran'ın (47), ağabeyleriyle yaşadığı evi basıp, 2 pompalı tüfek ile ateş açarak, 5 kişiyi öldüren, 4 kişiyi de yaralayan tutuklu sanık Mustafa Duran'ın (51) yargılandığı davada bugün karar duruşması görüldü.

5 kişiyi öldüren sanık, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
09.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:13

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, evi terk eden boşanma aşamasındaki eşi Tülin Duran'ın (47), ağabeyleriyle yaşadığı evi basıp, 2 pompalı tüfek ile ateş açarak, 5 kişiyi öldüren, 4 kişiyi de yaralayan tutuklu sanık Mustafa Duran'ın (51) yargılandığı davada bugün karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Duran'ın 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 64 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. 

Tülin Duran, iddiaya göre, annesinden miras kalan evin tapusunu, ağabeyi Birol Karakılıç'a (49) devrederek, bankadan 62 bin TL kredi çektirdi. Krediyle de Hürriyet Caddesi'nde bir depo kiralayarak, dayanıklı plastik mutfak eşyaları satışı işine başladı. Galericilik yaparken iflas eden ardından da bir firmada pazarlamacı olarak işe giren Mustafa Duran yine iddiaya göre para vererek, eşi Tülin Duran ile ortak oldu. Birlikte çalışan çift arasında bir süre sonra anlaşmazlık çıktı. Tülin Duran, kızı Tuğçe Duran'ı da (25) yanına alıp, ağabeylerinin yaşadığı, ölen annesine ait İstiklal Mahallesi'ndeki müstakil eve yerleşti. Ardından da boşanma davası açtı.

?20 Temmuz 2018 tarihinde, Mustafa Duran, 09 RG 745 plakalı hafif ticari araçla, eşi ve kayınbiraderlerinin yaşadığı Nohutçu Kahveleri mevkisindeki, tek katlı müstakil eve geldi. Aracını evin yakınına park eden Duran, arka koltukta bulunan 2 pompalı tüfeği alıp, eve baskın yaptı. Bahçede hep birlikte yemek yiyen eşi ve kızı ile kayınbiraderleri Birol Karakılıç ve Bekir Cihan Karakılıç (51), eşleri Serpil (44) ve Emine Özlem Karakılıç (46) ile yeğen Şükran Karakılıç (26) ve komşular Filiz Kahya (39) ile Mehmet Kahya'ya (42) 2 pompalı tüfek ile ateş açtı. Mustafa Duran aracıyla kaçarken, Birol Karakılıç, Bekir Cihan Karakılıç, Emine Özlem Karakılıç ile Filiz Kahya ve Mehmet Kahya hayatlarını kaybetti. Tülin Duran ve kızının aralarında bulunduğu 4 kişi se yaralandı.Polis ekiplerince başlatılan çalışmayla Mustafa Duran kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Duran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. KARAR DURUŞMASI BUGÜN GÖRÜLDÜ Nazilli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün, davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya sanık Mustafa Duran tutuklu bulunduğu Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirirken, Duran yaptıklarından pişman olduğunu söyledi.Mahkeme heyeti Mustafa Duran'a, Mehmet Kahya, Filiz Kahya, Birol Karakılıç, Emine Özlem Karakılıç ve Bekir Cihan Karakılıç'ı 'kasten öldürdüğü' gerekçesiyle 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, eşi Tülin Duran, kızı Tuğçe Nur Duran, Serpil Karakılıç ve Şükran Karakılıç'ı da 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' ettiği gerekçesiyle de 64 yıl hapis cezası verdi.'BİZ DAHA FAZLA CEZA BEKLİYORDUK, İSTİNAFA GİDECEĞİZ'Davadan karar çıkmasının ardından adliye önünde açıklamada bulunan sanıkların avukatı Özlem Burcu Ugan, "Biz daha fazla ceza bekliyorduk" diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"20 Temmuz 2018 günü Mustafa Duran tarafından 5 kişinin ölümü ve 4 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olay sebebi ile bu gün görülen dosyada karar çıktı. Müvekkillerimiz Tülin Duran ona karşı yaptığı eylemden dolayı adam öldürmeye teşebbüsten 18 yıl ceza aldı. Yine kızına Tuğçe Nur Duran'a karşı gerçekleştirdiği eylemden de adam öldürmeye teşebbüs kabul edilerek 18 yıl, Serpil Karakılıç'a karşı adam öldürmeye teşebbüsten dolayı 14 yıl, Şükran Karakılıç'a karşı da yine 14 yıl ceza aldı. Öldürdüğü 5 kişiden dolayı da 5 kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Pişmanlık vesaire indirimi yapılmadı. Ancak tasarlama olduğunu düşünüyorduk biz. Mahkemece tasarlanma kabul edilmedi. Biz de gereken itirazımızı yaptık. Biz müvekkillerimiz adına sanığın tasarlayarak adam öldürme ve tasarlayarak adam öldürmekten teşebbüsten ceza almasını bekliyorduk ancak mahkeme bunu uygun görmedi. Karara karşı istinafa gideceğiz. Sanığın suçluluğu sabittir. Biz olayda tasarlama olduğu kanaatindeyiz."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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