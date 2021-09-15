5'inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali 8 Ekim'de başlıyor

5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, bu yıl 'Coğrafya Lezzettir' temasıyla 8-10 Ekim tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Festival öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Adana Valisi Süleyman Elban, festivalle Adana mutfağının tanıtımını gelecek nesillere taşımayı ve gastronomi turizminin gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Bu yıl "Coğrafya Lezzettir " temasıyla gerçekleşecek olan 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali basın toplantısı İstanbul'da Adana Valisi Süleyman Elban'ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Toplantıya Vali Süleyman Elban'ın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir, Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göğer ile Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü de katıldı.

"TÜM HALKIMIZI ADANA LEZZET FESTİVALİ'NDE BULUŞTURMAYI PLANLIYORUZ"

8-9-10 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan festival öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Vali Elban, Adana Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerinin, odaların, sivil toplum kuruluşlarının ve tüm Adanalı hemşehrilerinin festivalin başarısı için destek verdiğini dile getirdi.

Basın toplantısında konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, "Adana Lezzet Festivali'nin 5.'sini düzenleyeceğiz. Festivalin sürekliliğinde bir kesinti olamaması için geçen sene pandemi dolayısıyla dijital ortamda yapmıştık. Bu yıl tüm halkımızı Adana Lezzet Festivali'nde buluşturmayı planlıyoruz. 8 Ekim 2021 Cuma günü başlayacağız. 10 Ekim Pazar günü sonlandıracağız. Festivalde çok fazla etkinliğimiz olacak. Gastro Showlarımız olacak. Adana'nın sokak lezzetlerinin olduğu tatlarımız olacak. Birçok konferans ve panellerimiz olacak" dedi.

"TÜM TÜRKİYE'Yİ ADANA'YA BEKLİYORUZ"

Bu sene 'Coğrafya lezzettir' temasıyla yola çıktıklarını anlatan Vali Elban, " Adana'daki bu zengin mutfağı ve önemli gastronomi mutfağını Adana'nın coğrafyası ortaya çıkardı. Adana coğrafi konumundan dolayı çok fazla göç almış. Farklı yörelerden gelen yemek kültürleri ve lezzetler Adana mutfağının oluşmasında etkili oldu. Adana'da çok fazla ürün fazlalığı var. Herhangi bir katılımcı sayısı öngörmüyoruz. Daha önceki yıllara bakılırsa bu yıl 100 bin ve 200 bin arası katılımcı bekliyoruz. 8 Ekim'de tüm Türkiye'yi Adana'ya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"PCR TESTİ İSTENECEK"

Toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Adana'yı görmemenin bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. İnsanların en az bir kez Adana'nın muhteşem doğasını görmesi ve tarihi dokusunu görmeleri gerekiyor. İnsanların tarihin lezzete çevrildiği Adana'mızın güzel lezzetlerini tatmaları gerekiyor. Adana hayattır. Festivalde pandemi kurallarına dikkat edeceğiz. Festivalin açık havada olması bizim için bir avantaj. İnsanlarımız da pandemi kuralları konusunda yeteri kadar bilinçlendi. Maske ve hijyene dikkat edeceklerdir. Festivalin girişlerinde HES kodları sorulacak. Aşı kartı zorunlu olacak. Festivale gelen vatandaşlarımızdan aşı kartı olmasa bile PCR testi istenilecek. Gelen vatandaşlarımızın koronavirüs olmadığından emin olmamız gerekiyor. Kimseyi riske edemeyiz. Bütün vatandaşlarımıza Adana'ya gelin ciğerimi yiyin diyorum" şeklinde konuştu.

"ADANA'DA 150 ÇEŞİT LEZZET VAR"

Adana Lezzet Festivali'nin basın toplantısına katılan isimlerden biri de ünlü şef Mehmet Yalçınkaya oldu. Gastronomi ile ilgili Türkiye'de çok güzel festivaller yapıldığını söyleyen Yalçınkaya, " Festivaller vasıtasıyla illerde hangi lezzetlerin olduğunu tecrübe etmiş oluyoruz. Adana'ya gidildiğinde herkes Adana kebabından bahseder ama Adana'da 150 çeşit lezzet var. Deniz mahsulleri, sebze yemekleri, tatlı ve meyvelerden oluşan çeşit çeşit ürün var. Derinlemesine festivaller olmayınca birçok lezzet ortaya çıkmıyor. Adana coğrafi açıdan da çok bereketli bir yer. Yılda dört kere verim alınan topraklar var. Bizler de gastronomi insanları olarak bu organizasyonlara gönülden destek veriyoruz" dedi.

"ADANA LEZZET BAŞKENTLERİNDEN"

Türkiye'nin tam bir gastronomi cenneti olduğunu anlatan ünlü şef Somer Sivrioğlu da, "Farklı yemek ve kültürleri içinde bulunduran bir ülkeyiz. Adana en büyük lezzet başkentlerinden biri. Adana'nın kendine özgü bir mutfağı var. Adana kebabının lezzetini hepimiz biliyoruz ama Adana'nın ev yemekleri ve tatlılarını çok iyi bilmiyoruz. Adana'nın diğer zenginliklerinin de tüm dünyaya tanıtılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

FESTİVALDE 18 ŞEF YER ALACAK

18 şefin, 12 farklı oturumla sahnede olacağı 8-10 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Gastro Show'da finedinning, imza yemekler ve Anadolu mutfakları ilham veren sunumlarla ziyaretçilerle buluşacak. Rusya, İtalya, Lübnan ve Yunanistan'dan gelen konuk şeflerin ortak lezzetleri yeniden yorumlayacağı sahnede Eyüp Kemal Sevinç, Elif Edes, Hazer Amani, Osman Sezener, Sinem Özler, Erich Ruppen, Nikolay Batatov, Makhach Vagabov, Burak Bozok ve Maksut Aşkar gibi isimler yer alıyor.

Gastro Show sahnesinin bu seneki yıldızı Adana'nın Coğrafi İşaretli Ürünleri olacak. Adana mutfağının en özel lezzetleri farklı tekniklerle iddialı şefler tarafından yeniden yorumlanacak. Gastro Show sahnesinde diğer bir tema ise 'Sokak Lezzetlerine Şef Dokunuşu'. Son yıllarda özellikle genç ve yaratıcı şeflerin ilgi alanına giren sakatatlar, yeni tariflerle buluşacak. Ayfer Yavi "Böreğin Yolculuğu"nu aktarırken Sahrap Soysal'ın rengi ve neşesi her zamanki gibi sahnede olacak.