5 günde 15 sanatçı sahne alacak
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5 günde 15 sanatçı sahne alacak

05.01.2021 14:56 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:00
5 günde 15 sanatçı sahne alacak

2021 yılının ilk müzik festivali "Milyonfest Online", 14-18 Ocak tarihleri arasında online etkinlik ve gösteri platformu Sosyo'da gerçekleştirilecek.

2021 yılının ilk müzik festivali "Milyonfest Online", 14-18 Ocak tarihleri arasında online etkinlik ve gösteri platformu Sosyo'da gerçekleştirilecek. 5 gün boyunca canlı yayınlanacak festivalde 15 sanatçı sahne alacak.

Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiği festivallerle yüzlerce sanatçıyı milyonlarca müzikseverle buluşturan Milyon Yapım, 2021 yılının ilk festivalini online olarak gerçekleştirecek. Online etkinlik ve gösteri platformu Sosyo'dan canlı yayınlanacak festivalde Mazhar Fuat Özkan, Sertab Erener, Duman, Athena, Pentagram, Ceza'nın da aralarında olduğu 15 sanatçı konser verecek. Tek konser 10 lira, günlük 20 lira, kombine 50 liradan satışa çıkan biletler, App Store ve Google Play'den ücretsiz indirilebilen Sosyo uygulamasından temin edilebilecek.

Milyonfest Online'da sahne alacak sanatçılar ve festival programı şöyle:

14 Ocak Perşembe:

Sertab Erener – Ceza – Can Bonomo

15 Ocak Cuma:

Athena – Adamlar – Sena Şener

16 Ocak Cumartesi:

Mazhar Fuat Özkan – Manga – Pamela

17 Ocak Pazar:

Duman – Cem Adrian – Ceyl'an Ertem

18 Ocak Pazartesi:

Pentagram – Pinhani – Fatma Turgut


5 günde 15 sanatçı sahne alacak
5 günde 15 sanatçı sahne alacak
5 günde 15 sanatçı sahne alacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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