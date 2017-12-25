5 Gollü Maç Osmanlıspor'un
üper Lig'de ilk yarının son maçında Osmanlıspor evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti.
üper Lig'de ilk yarının son maçında Osmanlıspor evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti. Mücadeleyi Başkent temsilcisi 3-2 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
22. dakikada Regattin'in ortasında topa yükselen Özer'in kafa vuruşunda kaleci Lukac parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
26. dakikada Osmanlıspor'da Vrsajevic ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
27. dakikada penaltı atışı kazanan Osmanlıspor'da topun başına Musa Çağıran geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
36. dakikada ceza sahası içinde Muğdat ile duvar pası yapan Olcan'ın son pasında Muğdat topun üstünden atladı ve topla buluşan Soner meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
49. dakikada ceza sahası dışında yaşanan hava topu mücadelesini kazanan Özer Hurmacı'nın kafayla indirdiği topu önünde bulan Umar, altı pas içinde sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
54. dakikada Özer'in ara pasında Umar topla buluştu. Umar'ın şutunda top sol kale direğine çarparak oyun alanına döndü.
60. dakikada Osmanlıspor'da Anıl Karaer'in ceza sahası içinde topa elle yaptığı müdahale sonrası Akhisarspor penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Soner kendisinin ve takımının 2. golünü attı. 2-2
63. dakikada Akhisarspor'da Ömer Bayram 2. sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
68. dakikada Regattin'in şutunda direkten dönen topu iyi takip eden Umar meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2
KÜNYE
Stat: Osmanlı Stadyumu
Hakemler: Özgür Yankaya xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Kısal xx
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Lawal xx (Luiz Carlos dk. 81 x), Özer Hurmacı xxx (Hasan Kılıç dk. 90 ?), Doukara xx (Cikalleshi dk. 73 x), Tiago Pinto xx, Regattin xx, Musa Çağıran xxx, Umar xxxx, Numan Çürüksu xx, Anıl Karaer xx
Yedekler: Hakan Arıkan, Eyüp Türkaslan, Koray Altınay, Ninaj, Maxsö, Burak Ağaoğlu, Eren İyican
Teknik Direktör: İrfan Buz
Akhisarspor: Lukac xx, Barbosa xx (Kadir Keleş dk. 69 x), Muğdat Çelik xx, Soner Aydoğdu xxxx, Onur Ayık xx (Hora dk. 85 ?), Orhan Taşdelen xx, Ömer Bayram xx, Sissoko xx (Eray Ataseven dk. 87 ?), Mustafa Yumlu xx, Olcan Adın xx, Junior xx
Yedekler: Bora Körk, Alperen Babaca, Aykut Çeviker
Teknik Direktör: İrfan Saraloğlu
Goller: Musa Çağıran (dk. 27), Umar (dk. 49 ve 68) (Osmanlıspor), Soner Aydoğdu (dk. 36 ve 60) (Akhisarspor)
Kırmızı kart: Ömer Bayram (dk. 63) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Anıl Karaer, Pinto (Osmanlıspor), Mustafa Yumlu, Muğdat Çelik (Akhisarspor)
(Seyid Fatih Poyraz - Ömer Çetin/ İHA)