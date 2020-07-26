Çanakkale'de 5 ayrı noktada orman yangını! Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı
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Çanakkale'de 5 ayrı noktada orman yangını! Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı

Çanakkale tarihi Gelibolu Yarımadasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına, 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personele müdahale ediliyor. Yangında havadan söndürme çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için Çanakkale Boğazı saat 15.40 itibariyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

26.07.2020 17:26 | Son Güncelleme: 26.07.2020 18:31

Çanakkale tarihi Gelibolu Yarımadasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına, 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personele müdahale ediliyor. İzmir programını iptal eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 5 ayrı noktadan başlayan yangının kontrol altına alınmaya çalıştıklarını açıkladı. Yangında havadan söndürme çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için Çanakkale Boğazı saat 15.40 itibariyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

BAKAN, PROGRAMINI İPTAL EDEREK YANGIN BÖLGESİNE GİTTİ

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Çamburnu mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların fark edilmesinin ardından alarm verilen kentte havadan ve karadan ekipler bölgeye sevk edildi. Çanakkale şehir merkezinin birçok noktasında görülen yangını kontrol altına almak için 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personel canla başla mücadele ediyor. İzmir programını iptal ederek, Çanakkale'ye geçen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü, Eceabat Orman İşletme Şefliği, Eceabat Mevkinde, saat 14.55'te 5 ayrı noktada orman yangını meydana gelmiştir. Yangına ilk müdahale 15.00'de yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personelle yangına müdahale edilmektedir. Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı. Çanakkale Eceabat, Labseki, Kemer ve Edirne Keşan büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Çanakkale Merkez Yukarı Okçular kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor" ifadelerini kullandı.

Yangına bölgedeki vatandaşlar da imkanlarınca yardım etmeye çalışıyor.

Çanakkale'de 5 ayrı noktada orman yangını! Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı
Çanakkale'de 5 ayrı noktada orman yangını! Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı
Çanakkale'de 5 ayrı noktada orman yangını! Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı
Çanakkale'de 5 ayrı noktada orman yangını! Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı
Çanakkale'de 5 ayrı noktada orman yangını! Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı
Çanakkale'de 5 ayrı noktada orman yangını! Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı

Kaynak: İHA

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