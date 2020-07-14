5 ay evli kalan çiftin 'özel görüntü' iddiası mahkemelik oldu
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5 ay evli kalan çiftin 'özel görüntü' iddiası mahkemelik oldu

5 ay evli kalan çiftin 'özel görüntü' iddiası mahkemelik oldu Mersin'de 30 yaşındaki Nida Nur Yıldız isimli kadın, 5 ay evli kaldığı eski eşinin özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaştığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu Yıldız, eski eşinin en ağır cezayı almasını isterken, eski...

14.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:13

5 ay evli kalan çiftin 'özel görüntü' iddiası mahkemelik oldu

Mersin'de 30 yaşındaki Nida Nur Yıldız isimli kadın, 5 ay evli kaldığı eski eşinin özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaştığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu

Yıldız, eski eşinin en ağır cezayı almasını isterken, eski eş ise hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu ileri sürdü

MERSİN - Mersin'de 30 yaşındaki Nida Nur Yıldız, 5 ay evli kaldığı eski eşi hakkında, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaştığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yıldız, eski eşinin en ağır cezayı almasını isterken, eski eş ise hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu ileri sürdü.

Mersin'de yaşayan Nida Nur Yıldız, 5 ay evli kaldığı i.B.E. hakkında, özel görüntülerini cep telefonundan arkadaşlarına gönderdiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Eski eş İ.B.E.'de eski eşinin kendisine kumpas kurduğunu iddia ederek, karşı dava açtı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Nida Nur Yıldız'ın avukatı Sahra Düzgün Tucel, "Kadına karşı fiziksel ve cinsel olgunun her geçen gün daha çok yakıcı ve yıkıcı sonuçlar ortaya koyduğu günümüzde, maalesef ki boşanma aşamasında vekilliğini üstlendiğimiz müvekkilimiz Nida Nur Yıldız tarafından tarafımıza bir başvuru yapılmış, eski eşinin telefonunda kayıtlı olan videolarının Whatsapp gruplarından paylaşıldığı, başkalarına gönderildiği yönünde bir bilgi iletilmiştir. Akabinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma yürütülmüş, soruşturma kapsamında toplanan deliller ile şüpheli hakkında özel hayatın gizliliği suçundan iddianame düzenlenmiştir. Müvekkilimizin burada vermiş olduğu mücadele esasen sadece kendisi adına değil, cinsel hedef gösterilmek nedeniyle incitilen kadınlık onurunun, bugüne kadar incitilen tüm kadınların mücadelesidir. Bu anlamda bizde çok yönlü olarak hukuki mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"Bu benim ayıbım değil"

Yıldız ise 2018 yılı Eylül ayında evlendiği eşinden 2019 Ocak ayında boşandığını söyledi. Boşandıktan sonra eşinin çevresindeki arkadaşlarından mesajlar aldığını iddia eden Yıldız, "O arkadaşlarımdan benim videomun kayıt edilip, onlara yayıldığını öğrendim. Daha sonra araştırmalarımı yaptıktan sonra yetkili mercilere zaten suç duyurusunda bulundum. Bana yapılan şeyin aslında 3 kadına daha yapıldığını öğrendim. Onlarında gerekli bütün görüntülerini savcılık makamına ilettim. Ben şunu istiyorum. Bu olaylar birçok kadının başına geliyor. Çoğu cesaret edemiyor, çoğu kendini suçluyor, çoğu susturuluyor. Bende şunu görecekler korkmuyorum, ağlamıyorum, herhangi bir çekingem de yok. Çünkü bu benim ayıbım değil. Dik durup hakkını alan, söke söke alan kadınlara herkesi alıştıracağız" diye konuştu.

Karşı tarafla birçok davalarının olduğunu kaydeden Yıldız, "Tazminat taleplerimiz olacak kendisinden ve tabi ki en ağır cezayı almasını talep ediyor, istiyorum. Bu suçu birden fazla kadına işleyen bu adamın en üst seviyeden cezalandırılmasını bekliyorum. Çünkü insanların onuruyla, şerefiyle, namusuyla oynamak bu kadar kolay olmamalı. İnsanların korkacak bir şeylerinin olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum"

İ.B.E. de kendisiyle ilgili iddiaları ortaya adan şahsın eski eşi olduğunu söyledi. Eski eşiyle 5 aylık bir evliliklerinin olduğunu kaydeden İ.B.E., "Ondan sonra anlaşmalı bir şekilde boşandık. Bu şahıs tehdit, şantaj ve bir takım iftiralarla şahsıma kumpas kuran eski eşimdir. Burada bu şahsa yanlış akıl verenler, yönlendirilenlerin bütün amaçlar şahsımın itibar kaybına uğratmaktır. Benden tehdit, şantaj ile maddi menfaat kazanmak derdindedirler. Fikir üretenleri ve sosyal medyada şahsımı hedef göstererek ticari hayatımıza, aile hayatımıza, aile bütünlüğümüze, ismimize, saygınlığımıza zarar vermeye çalışmaktadırlar. Sosyal medyada ve diğer yerlerde itibar suikastına son verilmelidir. Bu şahıslar hakkında 2019 yılından beri zaten gerekli suç duyurusunda bulunulmuştur. Halen adli makamlarda bu dosyalarımız bulunmaktadır. Bugün itibariyle de birkaç suç duyurusunda daha bulunduk. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Yüce Türk adaletine güvenim sonsuzdur" şeklinde konuştu.

5 ay evli kalan çiftin 'özel görüntü' iddiası mahkemelik oldu

Kaynak: İHA

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