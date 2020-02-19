: 5. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi - YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er

19.02.2020 17:11 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:13

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, YÖK'ün geniş çaplı bir uluslararasılaşma faaliyeti sürdürdüğünü belirterek, "Amacımız, sistemimize daha çok nitelikli öğrenci çekebilmek, daha çok öğrenci ve öğretim üyesi değişimini sağlamak, ortak programlar açmak, ortak projeler yürütmek suretiyle ilişkilerimizi daha da geliştirmek." dedi.

Er, Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) desteğiyle Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 5. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nin (EURIE) açılışındaki konuşmasında, son 5 yılda YÖK tarafından imza atılan projelere ilişkin bilgi verdi.

Hedef odaklı uluslararasılaşmaya özel önem verildiğini ve 6 yılda 37 ülkeyle yükseköğretim alanında iş birliğine yönelik anlaşmalar imzalandığını anlatan Er, "Bu anlaşmalarla uzak coğrafyaları yakın kılarak, Balkanlar'dan Afrika'ya, Uzak Doğu'dan Avrupa'ya uzanan geniş çaplı bir uluslararasılaşma faaliyeti sürdürüyoruz. Amacımız, sistemimize daha çok nitelikli öğrenci çekebilmek, daha çok öğrenci ve öğretim üyesi değişimini sağlamak, ortak programlar açmak, ortak projeler yürütmek suretiyle ilişkilerimizi daha da geliştirmek." diye konuştu.

Er, Türk yükseköğretim sisteminde 129'u devlet üniversitesi, 73'ü vakıf üniversitesi olmak üzere 202 üniversite ve 5 vakıf meslek yüksek okulu bulunduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Şu anda Türk yükseköğretim sisteminde kayıtlı olan öğrenci sayısı 8 milyonu aştı. Türkiye öğrenci sayısıyla Avrupa yükseköğretim alanında ilk sırada yer alıyor. Meslek yüksek okullarında yani ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerde kız öğrenciler erkeklere göre daha fazla. Sunmuş olduğumuz program çeşitliliği toplamı 58 bin. Ön lisans programlarında 10 bin 400, lisans programlarında 29 binin üzerinde, yüksek lisansta 12 bin ve doktorada 5 binin üzerinde programımız açık. Uluslararası öğrenci sayısında son yıllarda büyük bir sıçrama görülüyor. Öğretim üyesi sayısı 84 bin, akademisyen sayımız 170 bin ve yabancı uyruklu akademisyen sayımız 3 bin 220. Bunların ülkelere dağılımına bakıldığında ilk sırada ABD, sonra Suriye, İran, Azerbaycan, İngiltere, Almanya, Mısır, Rusya, Irak ve Fransa geliyor."

"Anlaşmanın güncellenmesi ve sürdürülmesi gerekiyor"

Eski AB Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos, küresel olarak güçlü bir ittifak oluşturarak terörle mücadele edilebileceğini belirtti.

AB ile Türkiye arasındaki Suriyelilere ilişkin çalışmalara değinen Avramopulos, "3 yıl içerisinde göç ve ölü sayısında azalma meydana geldi. Bu anlaşmanın güncellenmesi ve sürdürülmesi gerekiyor. AB aynı zamanda göçmenler için Türkiye'de tesisler kurulması konusunda yardımlarda bulunuyor. Yarım milyon Suriyeli çocuk eğitim görüyor, 2 milyon civarında insan da sağlık hizmetlerine ulaşıyor. En zor durumda olan Suriyeli göçmenler de günlük ihtiyaçları için para yardımı alıyor." diye konuştu.

Avramopulos, Libya'daki durumun endişe verici olduğunu ifade ederek, "Libya'daki insanların içinde bulunduğu zor durum insanlık için büyük ayıp. Bu küresel bir sorumluluk, istikrara yönelik olarak adım atılması ve insani destek sağlanması gerekiyor." dedi.

"Yeni yaklaşımlar ortaya koymak durumundayız"

EURAS Genel Başkanı Mustafa Aydın ise dünyanın farklı bir yöne evrildiğini, bilim, teknoloji, inovasyon, girişimcilik, uzay çağı, yapay zeka, insansız hava araçları terimlerinin gündeme geldiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Çağı yakalamak için üniversiteler sadece toplumların değil, o toplumu yöneten kişilerin de ışığı olmak durumunda. Üniversiteler ne kadar ışık verirse toplum ve o toplumu yönetenler o ışıktan o kadar aydınlık şekilde yürür ve istedikleri hedefe ulaşabilirler. Eğer üniversiteler, yeterince ışık vermiyorsa hem toplum hem o toplumu yöneten siyasiler karanlıkta kalmaya mahkumdur. Üniversiteler çağın öngördüğü yenilikleri hazmedip, özümseyip, kendi içerisinde geliştirmekte olduğu geleceğin nesillerine en üstün düzeyde aktarmak durumundadır."

Aydın, içinde bulunulan çağda iş birliği, iletişim, algı kavramlarının bütün sektörlerde ön sıralarda yer aldığını belirterek, "İş birliği, güç birliği, bilgi birliği yaparak, yeni projeler, yeni yaklaşımlar ortaya koymak durumundayız." dedi.

Zirve

Türkiye ile dünya yükseköğretim alanı arasında yeni iş birliklerinin kurulmasını hedefleyen zirveye 60 ülkeden 2 bin 500'ün üzerinde rektör, rektör yardımcısı, dekan, uluslararası ofis direktörü ve temsilcisi, akademisyen, araştırma ve doktora öğrencisi katılıyor.

Fuar alanında 200 stant yer alırken 50 panel ve seminerde 135 uzman, yükseköğretimde yeni eğilimler, uluslararasılaşma, uzaktan online eğitimin geliştirilmesi gibi konularda konuşacak.

Zirve kapsamındaki fuara, aralarında İtalya, Filipinler, Ürdün, Lübnan, Avustralya, Hollanda, İran, Azerbaycan, Kırgızistan'dan yükseköğretim kurumları katılıyor. Türkiye'den 50'nin üzerinde devlet ve vakıf üniversitesi "Study in Turkey" çatısı alında fuarda yer alıyor.

Zirve, 21 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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