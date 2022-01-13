ÇINAR, DİYARBAKIR (İHA) - 5 asırlık çınar ağacı mahallenin sembolü haline geldi

40 metre uzunluğundaki çınar ağacı yıllarca Ramazanlar'da üzerine asılan fenerler ile vatandaşların oruçlarını açmasını sağlamış

TRABZON - Trabzon'un Of ilçesinde 500 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacı bulunduğu mahallenin sembolü haline geldi.

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde bulunan çınar ağacı mahallenin sembolü konumunda. Mahalle sakinlerinin toplanma yeri olan çınar ağacı, yine aynı mahalle sakinleri Hüseyin Şirin ve Sabri Hacıkeleşoğlu tarafından yazılan şiirlerle anılıyor. Eskiden mahallede yaşamış, Ayşe isimli bir kadın tarafından dikildiği belirtilen çınar ağacı, yaklaşık 40 metre uzunluğunda. Çınar ağacının bir diğer özelliği ise eski Ramazan aylarında, elektriğin olmadığı zamanlarda, çınarın tepesine çekilen fener sayesinde civar köylerde yaşayan insanların fenere bakıp oruçlarını açması.

Manevi olarak değeri var

Çınarın tarihi bir ağaç olduğunu belirten mahalle sakini Fatih Şirin, "500 yıllık bu çınar ağacı mahallemizin simgelerinden. Büyüklerimizden öğrendiğimize göre Ayşe isimli bir ninemiz bu çınarı dikmiş. Bu çınarın manevi olarak da bir değeri var bizim için. Eskiden elektrik olmadığı için iftar saati bu çınarın tepesine fener çekilirmiş. Civar köylerde oturan insanlar bu fenere bakarak vaktin geldiğini anlar ve oruçlarını açarlarmış. Anıt ağaç olarak tescil edildi. Eski muhtarlarımızdan Hüseyin Şirin'in 1970 yılında yazdığı çınar şiiri var. Şiirlerde çınara olan sevgiden bahsediliyor. Bu şiirler mahallemizin yarınlarına kalacak güzel bir anekdot niteliğinde. Çınara burada bazıları kavak ağacı diyor. Eskiden kalma öyle bir alışkanlık var" dedi.

Mahallenin hikayesi bu ağacın çevresinde şekillenir

Çınarın mahallenin sembolü olduğunu belirten Halil Hacıkeleşoğlu, "Çınarın 400-500 yaşında olduğunu büyüklerimizden öğrendik. Şirin ailesinden Ayşe isimli bir ninemizin bu ağacı diktiği söylenir. Bu çınar bizim mahallenin toplanma yeridir. Bütün mahallenin hikayesi bu ağacın çevresinde şekillenir. Çınarın çok eskiye dayanan mazisi olduğu söylenir. Yaklaşık 20 yıl önce devlet tarafından korumaya alındı. Çürüyen bazı kısımları onarıldı. Çınar, mahallemizin tarihi kadar eski bir ağaçtır. Benim babam Sabri Hacıkeleşoğlu'nun bir şiir kitabı vardı. Bu çınarı konu alan bir şiiri de var içerisinde" diye konuştu.