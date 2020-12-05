5 Aralık MasterChef tarifi Lolivuk nasıl yapılır? MasterChef yemeği Lolivuk tarifi! En kolay, lezzetli Lolivuk tarifi!

5 Aralık MasterChef yarışmasında bireysel dokunulmazlık için Lolivuk tarifi yapılacak. Peki, 5 Aralık MasterChef tarifi Lolivuk nasıl yapılır? MasterChef yemeği Lolivuk tarifi! En kolay, lezzetli Lolivuk tarifi!

Kırmızı takımın bireysel dokunulmazlık için yapacağı lezzet Lolivuk. Danilo şefin imza tabağı 5 Aralık MasterChef tarifi Lolivuk nasıl yapılır? MasterChef yemeği Lolivuk tarifi! En kolay, lezzetli Lolivuk tarifi!

MASTERCHEF LOLİVUK NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

TAVUK BAGET 3 ADET

TAVUK KAFES (1/2 sos için)

TRÜF CARPACCİO (5 GR )

TRÜF YAĞI 2 ML

Üzüm pekmez 10 gr

CAJUN BAHARATI 15 GR

KEKİK & BİBERİYE TAZE 1'ER ADET

YEŞİL SOĞAN 1 ADET (DEKOR)

Taze pırasa 1 adet

Çeri domates 4 adet

Patates orta boy 1 adet

HAVUÇ1 ADET (SOS İÇİN)

SOĞAN1 ADET (SOS İÇİN)

KEREVİZ SAPI 1 ADET (SOS İÇİN)

SARIMSAK ½(SOS İÇİN)

DOMATES SALÇA 50 GR (SOS İÇİN)

NİŞASTA BUĞDAY 20 GR (SOS İÇİN)

TANE KARABİBER/DEFNE YAPRAK (SOS İÇİN)

ZEYTİNYAĞI/TUZ/BİBER (GENEL)

KÖK KEREVİZ 1 ADET (CELERY CRUNCH)

UN 50 GR

AYÇİÇEK YAĞI 200 ML

MİKRO FİLİZLER 1 ÇEŞİT

BABY PANCAR 4 ADET

BABY KABAKLAR

Yapılışı;

Öncelikle yapmanız gereken tavuk bagetlerinizi hazırlamak.. Tavuk bagetlerinin uç kısımlarından, bir parmak alttan 360 derece bıçakla kemik'e kadar çizik atıp kemik uçundaki eti aşagıya doğru sıyırın. Ve bir makas yardımıyla kopan lifleri temizleyip şekil verin..

Bir kasede tavuk lolipopları, sarımsak, zeytinyağı, kaju baharatı, tuz, biber ve enson tavuğun iç kısımlarına hatta derisinin altına ezilmiş trüf parçaları ekleyerek. Tavuklarınızı 15 dakika marine edin ..

Daha sonra fırını 180 c ısıtıp bir tepsiye tavuk bağetleri dik bir şekilde dizim fırınlayın…20 dakika pişirip dış kısımlarına üzüm pekmezi sürün ve tekrar 10 dakika fırınlayın çıtır olsun ve kereviz crunch'la kaplayın …

GARNİTÜR

Yemeğinizin yanında kullanacağınız sebzelerinizikaşık veya bıçak yardımıyla dilimleyin herhangi bir şekil vererekde hazırlayabilirsiniz, daha sonra sebzelerini blunch edip tereyağında soteleyip tuz,biber ilede lezzetlendirebilirsiniz...

Celery crunch için kerevizleri soyup robotta çekin ve derin yağda kızartıp çıtır hala getirip kullanabilirsiniz…

Hazırlamış olduğunuz bütün ürünleri sıcak olarak muhafaza edip resimde gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde sunum yapabilirsiniz … Afiyet olsun

Tavuk için sos

•İlk olarak tavuk kemikleri yağda kızartın.

•Ardından sebzeleri un ile birlikte pembeleşinceye kadar kavurun.

•Sebzeler pembeleşince salça ve suyu ilave edin.

•Taze baharatları ve sarımsağı da ilave edin ve tüm malzemeleri 30 dakika kadar kaynatın.

•Tencereyi ara ara kontrol etmeyi unutmayın. Eğer suyu azalıyorsa sıcak su ilave edebilirsiniz.

•Sürenin sonunda ocağın altını kapatın ve sosunuzu ılımaya bırakın.

•Son olarak ılıyan sosu tülbent ya da süzgeç yardımı ile süzüp kullanmaya başlayabilirsiniz.

•İlk etapta koyduğunuz sıvı miktarı yarı yarıya azaldığında ocağın altını kapatabilirsiniz.

Tavuk sosunuz hazır. Şimdiden afiyet olsun!

Tavuk sos hazırlamanın püf noktaları:

•İlk aşamadaki kavurma işlemi doğru şekilde yapılmalı; kemik, sebze ve un iyice kavrulmalıdır. Çünkü sosun kahverengi olması buna bağlıdır.

•Her aşamada kullanılan tüm malzemeler iyi kalitede olmalıdır.

•Sebzelerin eşit miktarda kullanılmasına özen gösterilmeli.

•Kaynama sırasında üzerine oluşan köpükler (kef) ve yağlar alınmalıdır. Sosta hiç yağ kalmamasına dikkat edilmelidir. Yağın kalıp kalmadığından emin olmak istiyorsanız sosu soğutun. Eğer yağ kaldıysa en üstte donacaktır. Bu şekilde kalan yağı kolaylıkla alabilirsiniz.

•Sosu süzerken olabildiğince ince tülbent veya süzgeç kullanılmalı.

•Hazırladığınız sosu küçük miktarlara bölün, buzdolabında veya derin dondurucuda saklayın.

•Sosunuzu tatlandırmak istediğiniz et yemeğini pişirdiğiniz tavaya sosunuzu alın, böylelikle pişen etin kalıntıları sosa geçecektir.

•Sosun rengi kahverengi olmalı. Kıvamı akıcı ve yoğun. Yani koyu kıvamlı, parlak görünümlü bir sostur…