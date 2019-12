5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü! Dünya Kadın Hakları Günü nedir?

04.12.2019 18:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:35

Atatürk, henüz dünyanın büyük bölümünde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmezken Türkiye'de bu şansı kadınlara sunarak onları sosyal hayata dahil etti. 5 Aralık 1934 yılında çıkarılan kanun ile kadınlar seçme ve seçilme hakkı edindi. O günden bu yana her 5 Aralık, Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanıyor. Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

KADIN HAKLARI GÜNÜ NEDİR?

5 Aralık 1934 yılında Ulu Önder Atatürk öncülüğünde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verildi. O tarihten bu yana 5 Aralık, Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanıyor ve temelini Olympe de Gouges'un 1791'deki Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi'nden alıyor.

5 Aralık 1934'te Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındığı sırada dünya çapında bu hakkı kadınlara sunan toplamda 28 ülke, hakkın kullanıldığı 17 ülke bulunuyordu. İtalya 1945, Fransa 1944, Belçika 1960, İsviçre 1971 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdı.

KADIN HAKLARI GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından, 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu ile eğitim tek sistem altında toplandı ve kadınlarla erkeklere eğitimde eşitlik getirildi. 1925 yılında Kıyafet Kanunu ve 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile kadınların yasal statüsü değişti, hem aile içinde hem de bir birey olarak eşit haklar verildi. Kadınlara 1930'da yerel, 1934'de genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanındı. Türkiye'de kadınlar 20 Mart 1930'da belediye seçimlerinde seçme hakkı kazandı. 1933 yılındaki Köy Kanunu'nda muhtar seçme ve köy heyetine seçilme hakkı düzenlendi. Kadınlar, milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkına da 5 Aralık 1934'te yapılan anayasa değişikliğiyle kavuştular. 8 Şubat 1935 yılında ilk kez meclis seçimlerine katılan Türk kadını, mecliste 18 sandalyeye sahip oldu. O tarihlerden itibaren 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmayı sürdürdü.

KADIN HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ, MESAJLARI

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü"nü kutluyorum.

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 5 Aralık dünya kadın hakları gününüz kutlu olsun...

Bir toplumun kadına verdiği değer çağdaş haklar ve özgürlüklere sahip olmasının yanında siyasi, ekonomik ve kültürel hayatın içine katılımı ile ölçülür. Kadınlarımızın5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım.

Kadın haklarına herkesin saygı duyduğu, kadınların meta olarak görülmediği, yalnızca cinsellikte, ev işlerinde ya da bilumum duygu yüklü işlerde sömürülmediği, eşitlik ve saygının olduğu bir dünya diliyorum. Ancak o zaman karanlıktan kurtulur bu dünya. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun.

Şuna inanmak Iâzımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Bir kadının sevgiIisine söyIedikIeri, rüzgarIarın ve hızIa akan suIarın üzerine yazıImaIıdır. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

KadınIar güçsüz oIana kendini bir idoI, güçIü oIana bir eşya gibi sunar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir miIIetinde AnadoIu köyIü kadınının üstünde kadın mesaisi zikretmek oIanağı yoktur. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun

5 Aralık, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür.

Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınlar 5 Aralık Kadın Hakları Günü Kutlu Olsun.

Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. (M.Kemal Atatürk)

Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın. Kadın Hakları Gününüz Kutlu Olsun