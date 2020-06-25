5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
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5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir

Van'da meydana gelen 5.4'lük deprem sonrası açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Van merkezli daha büyük bir deprem beklemiyorum. Ama bu gerginlik boşalımları Van Gölü'nün kuzeyinde devam ederse Çaldıran, Eleşkirt, Tutak, Malazgirt dolaylarında büyük deprem olabilir. Deprem büyüklüklerini 7'den konuşuyor oluruz o zaman" dedi.

25.06.2020 19:14 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:38

Deprem bilimci Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan, Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Global'e konuşan Ercan, 2020'nin Türkiye için deprem yılı olacağını belirterekÇaldıran, Eleşkirt, Tutak, Malazgirt dolaylarında 7 büyüklüğünde depremler olabileceğini söyledi.

Doğu Anadolu'nun bol kırıklı bir bölge olduğuna dikkat çeken Ercan, "Kırık ne kadar çoksa o kadar çok deprem gerçekleşir. Kırık boyları ne kadar uzunsa depremin şiddeti de o kadar büyük olur. Buradaki hareket eden kırık Erciş kırığı. Bu kırık Van Gölü'nün kuzeyinden Özalp'a doğru uzanıyor. Oradan Hoy'a gidiyor. Biliyorsunuz Hoy'da daha önce 5,9'luk bir deprem olmuştu. Bu depremin şiddeti İran'da 4-5 olurken Türkiye'de 7 şiddetinde olmuştu" dedi.

5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir

"ERCİŞ KIRIĞI HAREKETE GEÇTİ"

Ercan, Erciş kırığının harekete geçtiğini belirterek, "Hakkari, Bingöl ve Kars üçgenindeki bölge çok gergin. Bu depremin Bingöl depremiyle bağlantısı var görünüyor. Bu bölgede yeni depremler olabilir ve büyüklüğü 6'yı geçebilir" diye konuştu.

Konuşmasında deprem kuşakları üzerindeki yapılaşmaya da dikkat çeken Ercan, "Deprem kuşakları üzerinde yapılaşmayacaksın. Yapılaşma olacaksa da sağlam bölgeler seçilmelidir" dedi.

"VAN MERKEZLİ DAHA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUM"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Van merkezli daha büyük bir deprem beklemiyorum. Ama bu gerginlik boşalımları Van Gölü'nün kuzeyinde devam ederse Çaldıran, Eleşkirt, Malazgirt, Tutak dolaylarında büyük deprem olabilir. Bu deprem büyüklükleri 7'den konuşuyor oluruz o zaman. Bu deprem büyüklükleri batıya doğru giderse büyüyebilir" açıklamasında bulundu.

"İRAN HOY DEPREMİNİN DEVAMI NİTELİĞİNDE"

Özalp'taki 5.4 büyüklüğündeki depremin 5.9 büyüklüğündeki İran Hoy depreminin devamı niteliğinde olduğunu belirten Ercan, şöyle konuştu:

"2020 yılı Türkiye'de deprem yılı olacaktır. 2018'de de bu açıklamayı yapmıştım. 2020 yılında Türkiye'de neredeyse sallanmayan yer kalmadı. Kuzey Anadolu kırığının doğu uçlarıyla uğraşıyoruz. Kuzey Anadolu kırığı bana göre Karlıova'da bitmiyor. Varto-Ahlat üzerinde Van Gölü'ne ulaşıyor. Bu kırık İran üzerinden Himalayalar'a kadar gider ve 8 büyüklüğünde deprem üretebilir. Kuzey Anadolu kırığı çok genç ve deli bir kırık. Çaldıran-Malazgirt dolaylarındaki kırık daha büyük deprem üretebilir. Ağrı, Iğdır, Hakkari Bingöl, Kars, Erzurum tetiktedir."

5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir

Güncel Manşet

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