50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü Mardin'de yaşayan ve gözü gibi baktığı yarım asırlık arabasıyla bir dönem Fransız ve Türk basınında yankı uyandıran 88 yaşındaki vatandaş koronavirüse yenik düştü. Koronavirüs, 48 yıldır hiç kimsenin başaramadığını başararak, yaşlı adamı arabasından ayırdı.

Mardin'de yaşayan ve 1972 yılında aldığı Renault 12 model otomobiline 48 yıldır gözü gibi bakmasıyla Türkiye ve Fransa'da gündem olan 88 yaşındaki Ahmet Denli, koronavirüse yenik düşerek yaşamını yitirdi. Hastalık, 48 yıldır hiç kimsenin başaramadığını başararak, Ahmet Denli'yi arabasından ayırdı.

Kızıltepe'de yaşayan 88 yaşındaki Ahmet Denli, 1972 yılında Renault 12 model bir araba aldı. Aldığı ilk günden beri arabasına gözü gibi bakan Denli, aradan geçen 48 yılda onlarca kez İstanbul'un yolunu tuttu.

FRANSA'DAKİ BİR MÜZEDEN BİLE TEKLİF GELDİ

Arabasının bütün parçaları ilk günkü gibi orijinal olan Denli'ye, Fransa'daki fabrika tarafından eski model arabayı müzeye kaldırmak için takas teklifi geldi. Arabasını 2018 model bir arabayla takas etmeye hazır olduklarını belirten fabrika yetkililerine Denli olumsuz yanıt verdi. Yaklaşık yarım asırdır arabasına binen Denli, çocuğu gibi baktığı arabasından ayrılmak istemiyordu.

ONLARI KORONAVİRÜS AYIRDI

Otomobili nedeniyle Türkiye ve Fransa'daki haberlere konu olan Denli geçtiğimiz hafta yakalandığı koronavirüse yenik düşerek tedavi gördüğü Mardin'deki hastanede hayatını kaybetti.

Denli'nin vefat haberi Kızıltepe ilçesinde büyük üzüntüyle karşılandı.

Kaynak: İHA