48 yaşındaki Gülben Ergen, aynanın karşısına siyah mayosuyla geçti
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48 yaşındaki Gülben Ergen, aynanın karşısına siyah mayosuyla geçti

48 yaşındaki Gülben Ergen, aynanın karşısına siyah mayosuyla geçti
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Yaşına rağmen fit görüntüsüyle dikkat çeken 3 çocuk annesi Gülben Ergen, sosyal medya hesabından siyah mayosuyla ayna karşısına geçtiği anları takipçileriyle paylaştı.

Havaların ısınmasıyla birlikte tatile çıkan isimlerden biri de ünlü şarkıcı Gülben Ergen oldu. 48 yaşındaki 3 çocuk annesi Ergen, tatil yaptığı anlardan fotoğraflarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Ergen, son olarak siyah mayosuyla ayna karşısına geçtiği anları, takipçileriyle paylaştı.

FİT GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Aynanın karşısına geçtikten sonra elindeki telefonla kendisini görüntüleyen Ergen, daha sonra bu anları Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Ergen'in yaptığı paylaşım kısa sürede yayıldı. Güzel şarkıcının, yıllara rağmen düzgün fiziğini bozmaması, genç kızlara taş çıkarttı.

YATAK POZUNU PAYLAŞIP, SİLDİ

Diğer yandan ünlü şarkıcının Instagram hesabından yaptığı yatak pozunu kısa süre içerisinde silmesi de dikkat çekti. Ancak takipçileri, Gülben Ergen'in gecelikle olan pozunu gözden kaçırmadı. Ergen'in mavi çizgili geceliğiyle ayna karşısında verdiği poz hayranlarının beğenisini topladı.

İşte Gülben Ergen'in Instagram yaptığı o paylaşımlar:

48 yaşındaki Gülben Ergen, aynanın karşısına siyah mayosuyla geçti
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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48 yaşındaki Gülben Ergen, aynanın karşısına siyah mayosuyla geçti - Haberler Magazin
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