48 MP'lik Üçlü Kamera Sistemine Sahip Gizemli Bir Nokia Modeli Ortaya Çıktı

Nokia, benzersiz kamera düzenlemesiyle Nokia 9 PureView modelini açıkladığında, insanlar artık daha fazla bir şey yapılamayacağını düşünüyordu ancak görünüşe göre teknoloji devi yine bir sürpriz yaptı. Çin sosyal medyasına ortaya çıkan bir görüntüye göre Nokia, arkasında dairesel bir modüle yerleştirilmiş üç adet kameraya sahip yeni bir telefon tasarladı.

Cihaz henüz resmi bir isme sahip değil ancak fotoğraflardaki bilgilere göre bu cihazın takma adı Nokia Daredevil olabilir. Ayrıca yine fotoğrafa göre ana kamera modülünün 48 MP sensöre sahip olduğunu da öğreniyoruz.

Ön kısmında çentikli bir ekrana sahip olduğu görülen telefon, saf Android sürümüyle gelecek. Baidu'da ortaya çıkan bu görüntüler, kamera arayüzünün bir önceki modellerle hemen hemen aynı olduğunu ancak geniş açılı kamera ile normal açılı kamera arasında seçim yapabilme özelliğinin eklendiğini gösteriyor. En altta bir USB-C bağlantısı noktası, sol tarafta ise Google Asistan'a atanmış bir düğme göze çarpan diğer detaylar.

Nokia Daredevil, muhtemelen orta seviye bir cihaz olacak. Cihaz, Snapdragon 710 veya Snapdragon 730 yonga seti ile gelebilir. Sızıntı sadece görsellerden oluşuyor ve şu an için hiçbir özellik göstermiyor ancak görüntülerde bitmiş ve çalışan bir telefon olduğu düşünüldüğünde bu cihazı görmek için çok fazla beklemeyeceğiz gibi duruyor.