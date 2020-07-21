47 nerenin plaka kodu? 47 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri
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47 nerenin plaka kodu? 47 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri

Türkiye'de toplamda 81 il mevcuttur. Bu illerin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları otomobil taşıtlarında kullanılmaktadır. Peki 47 nerenin plakasıdır şimdi haberimizde tüm detayları paylaşalım.

47 nerenin plaka kodu? 47 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri
21.07.2020 17:32 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:38

Türkiye'deki 47 plaka kodu Mardin iline aittir. Ülkemizde toplamda 81 şehir mevcuttur ve plaka numarasına göre 47. sırada olan ilimiz Mardin'dır. Mardin'in plaka kodu 47'dir.

47 NERENİN PLAKASI?

47 plakası hangi ilin? : Mardin

47 il plakası Mardin iline ait bir plaka kodudur. Yani arabalarda, otomobillerde, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 47 olanlar Mardin iline ait demektir.

Ayrıca 47 plaka kodunun yanındaki bazı harfler de Mardin'in ilçelerini simgelemektedir. Yani 47 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Mardin'in hangi ilçesine ait onu öğrenebiliyoruz.

MARDİN İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Mardin'in plaka kodu 47'dir. Ek olarak plakada 47 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Mardin'in hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Mardin merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:

Mardin Merkez için plaka harfleri: 47 AC 001 ve 47 AZ 999 arası, 47 DA 001 - 47 DR 999 arası, 47 H 0001 - 47 H 100 arası, 47 M 0001 - 47 M 2000 arası, 47 M 5001 - 47 M 9999 arası, 47 S 0001 - 47 S 1000 arası, 47 T 0001 - 47 T 2000 arası, 47 T 5001 - 47 T 7000 arasındaki tüm plakalar olabilir.

Mardin Kızıltepe ilçesi için plaka harfleri: 47 KA 001 - 47 KZ 999 arasındaki, 47 M 2000 - 47 M 2300 arasındaki, 47 PA 001 - 47 PZ 999 arasındaki, 47 S 2001 - 47 S 2030 arasındaki ve 47 T 2000 - 47 T 3000 arasındaki tüm plakalar.

Mardin Midyat ilçesi için plakaharfleri: 47 LA 001 - 47 LE 999 arasındaki, 47 M 3001 - 47 M 4000 arasındaki, 47 S 001 - 47 S 999 arasındaki ve 47 T 3001 - 47 T 4000 arasındaki tüm plakalar.

Mardin Nusaybin ilçesi için plaka harfleri: 47 M 4001 - 47 M 5000 arasındaki, 47 NA 001 - 47 NZ 999 arasındaki, 47 S 4001 - 47 S 5000 arasındaki ve 47 T 4001 - 47 T 5000 arasındaki tüm plaka olasılıkları olabilir.

47 nerenin plaka kodu? 47 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri

Kısacası Mardin iline kayıtlı olan araçların plakası 47 numarasıyla (sayısıyla-rakamıyla) başlamaktadır. Akabinde devam eden plaka numarasındaki harflere göre ise yukarıdaki gibi ilçeleri bulabiliriz.

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