46 yaşındaki Gwyneth Paltrow'dan çırılçıplak poz!

11.09.2019 23:51

Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, dağda çıplak bir şekilde yoga yaparken çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.

"KUSURSUZ VE İDEAL BİR VÜCUDUNUZ VAR"

Paltrow, fotoğrafına "İyi veya kötü sebeplerden ötürü kendimize yalan söylüyoruz ama neden?" ifadelerini kullandı. 46 yaşındaki güzel oyuncu takipçilerinden tam puan aldı. Oyuncunun bir takipçisi paylaşıma, "Kusursuz ve ideal bir vücudunuz var." ifadelerini kullandı.

GWYNETH PALTROW KİMDİR?

Gwyneth Paltrow 1972'de Los Angeles, Kaliforniya'da doğdu. Annesi aktris Blythe Danner ve babası yapımcı ve yönetmen Bruce Paltrow'dur. Paltrow, New York'ta özel bir kız okulu olan Spence School'a kaydoldu. 15 yaşında iken bir değişim öğrencisi olarak İspanya'da kaldı ve İspanyolca konuşmayı öğrendi. Aynı zamanda Fransızca konuşan sanatçı daha sonra, Santa Barbara Kaliforniya Üniversitesi'nde antropoloji eğitimi aldı.

İlk oyunculuk deneyimini (1989), babasının yönettiği bir televizyon filminde yaşadı. Massachusetts'teki Williamstown Tiyatro Festivali'nde annesini izleyerek geçirdiği sürecin ardından ilk profesyonel sahne çalışmalarına başladı (1990). İlk filmi olan ve John Travolta ile başrollerini paylaştığı müzikal romantik film Shout (1991) ile devam etti. Steven Spielberg tarafından çekilen ve başarılı bir macera filmi olan Hook'da (1991) genç Wendy Darling rolünü aldı. Paltrow'un bir sonraki rolleri televizyon için yapımı Cruel Doubt (1992) ve Deadly Relations (1993) idi.

İlk ciddi rolünü, Flesh ve Bone'da (1993) James Caan'ın genç kız arkadaşı rolünü üstlenerek gerçekleştirdi. 1995'te, gerilim filmi Se7en'de rol aldı. Yedinci en yüksek gişe hasılatını yapan Se7en filmi ona bir Satellite Award adaylığı kazandırdı. Sinema kariyerine, başrollerinde yer aldığı Great Expectations, Sliding Doors, A Perfect Murder ve Shakespeare in Love(1998) filmleriyle devam etti. Shakespeare in Love'daki performansıyla Oscar Ödülü'ne layık görüldü.

1996 yılında Brad Pitt ile nişanlandı fakat çift, şiddetli geçimsizlik ve güven sorunu nedeniyle 1998 yılında nişanı bozdu. Daha sonra Ben Affleck ile birlikte olan Paltrow, bu ilişkisine de son verdi. Paltrow'un aşktaki son durağı 2003 yılında evlendiği, Coldplay'in solisti Chris Martin oldu. Bu evlilikten iki çocuğu olan çift 2014 yılında ayrıldılar.