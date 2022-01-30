45 HEKTARLIK TESİSTE, 35 YILDA 500 GEYİK ÜRETİLDİ

MİHALIÇÇIK, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesindeki kızıl geyik üretim istasyonunda 1987 yılında doğadan alınan 2 geyikle başlanan üretim çalışmaları 35 yılda 500 geyiğe ulaştı. Üretilen geyiklerin bir kısmı doğaya salınırken, kalanlar ise özenle bakılarak korunuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şubesi Alpu Şefi Zeki Işın, yıllık 13 geyik üretimi yapabildiklerini ifade ederek, 'Şu anda 45 hektarlık bir alanda geyiklerimizi koruyor ve muhafaza ediyoruz. Beslenmesini ve her türlü bakımını kurum olarak üstleniyoruz. Bu zamana kadar burada 500'ün üzerinde geyik üretimi gerçekleştirildi. Şu anda yılda 12-13 geyik üretiyoruz' dedi. Kurumun açıldığı 1987 yılından bu yana ömrünü geyiklerin bakımına adayan Zekeriya Soğuk (56) ise geyiklere isim verdiğini ve onlarla vakit geçirmenin büyük keyif verdiğini söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mihalıççık ilçesindeki 26 bin 653 hektarlık Çatacık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde yer alan 45 hektar büyüklüğündeki Kızıl Geyik Üretim İstasyonu'nda, 23 dişi, 8 erkek ve 7 yavru olmak üzere toplam 38 kızıl geyiğin bakımı büyük titizlikle yapılıyor. 1987 yılında doğadan alınan 2 geyikle üretime başlanan istasyonda, yıllık 12-13 geyik olmak üzere üretilen kızıl geyik sayısı 500'ü geçti. Üretilen geyiklerin bir kısmı doğaya salınırken, bir kısmı da beslemek için talep eden özel ve tüzel kişiler veya kamu kurumlarına gönderiliyor.

'YILDA 12-13 GEYİK ÜRETİYORUZ'

Kızıl Geyik Üretim İstasyonu'nda şu anda 38 kızıl geyik bulunduğunu ifade eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şubesi Alpu Şefi Zeki Işın, 'Çatacık üretim istasyonu 1987 yılında doğadan alınan 2 adet geyikle üretime başladı. 2003 yılına kadar burada 22 adet geyik üretilmiş. Daha sonrasında faaliyetini tamamladığı düşünülüp, bu 22 geyik doğaya salınmış ve burası kapatılmış. 2005 yılında burası yeniden yaban hayatı geliştirme sahası ilan edildiğinde tekrar hayata geçirilmiş ve alan olarak da 3 hektar olarak başlamış. İstasyonumuzda şu anda 38 kızıl geyik bulunuyor. Bu geyiklerden 23 tanesi dişi, 8 tanesi erkek, 7 tanesi yavru. Kızıl geyikler eylül ve ekim aylarında üreme dönemine girer ve Haziran, Temmuz aylarında yavrular. Bu yavruların burada üretimini sağlamamızla beraber doğaya salınmasını da gerçekleştiriyoruz. Şu anda 45 hektarlık bir alanda geyiklerimizi koruyor ve muhafaza ediyoruz. Beslenmesini ve her türlü bakımını kurum olarak üstleniyoruz. Buradaki kızıl geyiklerimizin sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Bu zamana kadar burada 500'ün üzerinde geyik üretimi gerçekleştirildi. Şu anda yılda 12-13 geyik üretiyoruz. Kızıl geyik beslemek ve bakmak maksadıyla özel ve tüzel kişiler veya kamu kurumların talepleri, idare tarafından mevzuat kapsamında değerlendirilerek, kızıl geyik gönderimi sağlıyoruz' diye konuştu.

'638 KIZIL GEYİK TESPİT ETTİK'

Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 638 kızıl geyik tespit ettiklerini ifade eden Işın, 'Bu alan 2005 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Çatacık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak ilan edildi. Alan içerisinde çakal, vaşak, yaban domuzu gibi pek çok memeli hayvan ve yırtıcı kuşlar bulunuyor. Ayrıca alanın kurulma amacı olan kızıl geyikler yaşıyor. Tüm bu yabani hayvanlar da burayı korunmak ve barınmak için tercih ediyor. Burada, asli tür olan kızıl geyik üretim istasyonumuzda ve doğada çok fazla kızıl geyik bulunuyor. Yaban hayatı geliştirme sahamızda, bu seneki envanterinde 638 kızıl geyik tespit ettik. Daha da yüksek sayıları hedefliyoruz' dedi.

'DOĞAYA HER YIL 200 TON YEM BIRAKIYORUZ'

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şubesi Alpu Şefi Zeki Işın, yoğun kış aylarında doğadaki yaban hayvanlarına yaklaşık 200 ton yem bıraktıklarını söyledi. Şuanda kar kalınlığının 20-25 santim olduğunu ve güçlükle de olsa yaban hayvanlarını yemlediklerini kaydeden Işın, 'Eskişehir'in de en yüksek yerlerinden birinde olduğumuz için biz burada yoğun kış aylarında Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin de talimatı ile Genel Müdürümüz İsmail Üzmez'in önderliğinde, biz 5'inci Bölge Müdürlüğü ve Eskişehir Şube Müdürlüğü olarak pelit, yonca, meyve artıkları olmak üzere yaklaşık 200 ton yemi yaban hayvanlarına bırakıyoruz' şeklinde konuştu.

ÖMRÜNÜ GEYİKLERE ADADI

1987 yılından beri Çatacık Kızıl Geyik Üretim İstasyonu'nda çalışan Zekeriya Soğuk (56) ise adeta ömrünü geyiklere adadı. Geyiklerin bakımlarından sorumlu olan Soğuk, tün gününün geyiklerle birlikte geçtiğini ve bundan çok keyif aldığını söyledi. Bakımını üstlendiği geyiklere çeşitli isimler verdiğini belirten Soğuk, '35 yıldır geyiklerle uğraşıyorum. Gün doğuşundan, gün batana kadar severek bu işi yapmaktayım. Burada sabah kalkıyorum, kahvaltı yaptıktan sonra havanın durumuna göre araziyi dolaşıyorum. Geyiklerin otunu atıyorum, yemini döküyorum. Sonra sobanın başında çayımızı demliyor içiyoruz. Burada vaktimiz böyle geçiyor. Geyiklere çapkın, boncuk, şımarık gibi çeşitli isimler verdim. Dedem de burada eskiden kamp bekçisiymiş. Biz 3 nesildir burada çalışıyoruz. Geyikler rahat oldu mu ben de çok rahat olurum. Geyiklerin keyfi olmadı mı ben de hasta olurum. Buraya yem olarak yonca, mısır kırması, arpa ezmesi, pelit besi yemi, getiriyoruz. Bunlar kapalı alanda kalıyor ama ormanda da çok fazla geyiğimiz var' diye konuştu.