43 nerenin plaka kodu? 43 plakası nereye ait, hangi şehir? Kütahya ilçe plaka harfleri Türkiye'de yer alan 81 ilin kendilerine ait plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında plakalarda gözükür. Plaka kodları 68. plaka numarasına kadar alfabetik olarak devam eder. Peki 43 plakası nerenin, hangi ile ait?

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Peki 43 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

Ayrıca yolda giderken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ediliyorlar. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 43 plakasının detaylarını aktaralım.

43 NERENİN PLAKASI?

43 plakası hangi ile ait : Kütahya

43 plakası Kütahya iline ait bir plaka kodudur . Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm araçların arkasında veya önünde 43 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Kütahya iline ait demektir. Kütahya'nın plakası 43'dür. Peki Kütahya ilçelerinin plaka harfleri nelerdir şimdi onlara göz atalım.

KÜTAHYA'NIN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 43 olan Kütahya'nın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Kütahya'nın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 43 Kütahya plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Kütahya Merkez ilçesi plaka harfleri :

43 AC 001 - 43 AZ 999

43 DA 001 - 43 DZ 999

43 EA 001 - 43 EE 999

43 EL 001 - 43 EL 999

43 FD 001 - 43 FD 999

43 FK 001 - 43 FZ 999

43 H 001 - 43 H 999

43 H 0001 - 43 H 9999

43 M 0001 - 43 M 9999

43 NA 001 - 43 NZ 999

43 RA 001 - 43 RZ 999

43 S 001 - 43 S 0314

43 T 0001 - 43 T 9999

Tavşanlı ilçesi plaka harfleri :

43 EF 001 - 43 EH 999

43 EN 001 - 43 ES 999

43 HA 001 - 43 HZ 999

43 MT 001 - 43 MT 999

43 TA 001 - 43 TA 999

43 TE 001 - 43 TE 999

43 UA 001 - 43 UZ 999

Simav ilçesi plaka harfleri :

43 EK 001 - 43 EK 999

43 ET 001 - 43 EV 999

43 KA 001 - 43 KZ 999

43 TD 001 - 43 TD 999

43 ZA 001 - 43 ZZ 999

Gediz ilçesi plaka harfleri :

43 EY 001 - 43 EZ 999

43 FA 001 - 43 FC 999

43 LA 001 - 43 LZ 999

43 S 3001 - 43 S 4000

43 TC 001 - 43 TC 999

Emet ilçesi plaka harfleri :

43 FE 001 - 43 FH 999

43 PA 001 - 43 PZ 999

Domaniç ilçesi plaka harfleri :

43 YA 001 - 43 YZ 999 aralığında

Kısacası 43 plakası Kütahya şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.

KÜTAHYA PLAKA KODU KAÇTIR?

Kütahya ilimizin plaka kodu 43'dür. Yollarda gördüğümüz 43 plakalı arabalar Kütahya şehrine ait demektir.

KÜTAHYA TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Kütahya telefon alan kodu 274'dür. Yani 0274 numarasıyla başlayan telefon kodları Kütahya şehrine aittir.