43 nerenin plaka kodu? 43 plakası nereye ait, hangi şehir? Kütahya ilçe plaka harfleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

43 nerenin plaka kodu? 43 plakası nereye ait, hangi şehir? Kütahya ilçe plaka harfleri

Türkiye'de yer alan 81 ilin kendilerine ait plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında plakalarda gözükür. Plaka kodları 68. plaka numarasına kadar alfabetik olarak devam eder. Peki 43 plakası nerenin, hangi ile ait?

43 nerenin plaka kodu? 43 plakası nereye ait, hangi şehir? Kütahya ilçe plaka harfleri
14.08.2020 17:54 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:57

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Peki 43 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

Ayrıca yolda giderken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ediliyorlar. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 43 plakasının detaylarını aktaralım.

43 NERENİN PLAKASI?

43 plakası hangi ile ait : Kütahya

43 plakası Kütahya iline ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm araçların arkasında veya önünde 43 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Kütahya iline ait demektir. Kütahya'nın plakası 43'dür. Peki Kütahya ilçelerinin plaka harfleri nelerdir şimdi onlara göz atalım.

KÜTAHYA'NIN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 43 olan Kütahya'nın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Kütahya'nın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 43 Kütahya plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Kütahya Merkez ilçesi plaka harfleri :

43 AC 001 - 43 AZ 999

43 DA 001 - 43 DZ 999

43 EA 001 - 43 EE 999

43 EL 001 - 43 EL 999

43 FD 001 - 43 FD 999

43 FK 001 - 43 FZ 999

43 H 001 - 43 H 999

43 H 0001 - 43 H 9999

43 M 0001 - 43 M 9999

43 NA 001 - 43 NZ 999

43 RA 001 - 43 RZ 999

43 S 001 - 43 S 0314

43 T 0001 - 43 T 9999

Tavşanlı ilçesi plaka harfleri :

43 EF 001 - 43 EH 999

43 EN 001 - 43 ES 999

43 HA 001 - 43 HZ 999

43 MT 001 - 43 MT 999

43 TA 001 - 43 TA 999

43 TE 001 - 43 TE 999

43 UA 001 - 43 UZ 999

Simav ilçesi plaka harfleri :

43 EK 001 - 43 EK 999

43 ET 001 - 43 EV 999

43 KA 001 - 43 KZ 999

43 TD 001 - 43 TD 999

43 ZA 001 - 43 ZZ 999

Gediz ilçesi plaka harfleri :

43 EY 001 - 43 EZ 999

43 FA 001 - 43 FC 999

43 LA 001 - 43 LZ 999

43 S 3001 - 43 S 4000

43 TC 001 - 43 TC 999

Emet ilçesi plaka harfleri :

43 FE 001 - 43 FH 999

43 PA 001 - 43 PZ 999

Domaniç ilçesi plaka harfleri :

43 YA 001 - 43 YZ 999 aralığında

43 nerenin plaka kodu? 43 plakası nereye ait, hangi şehir? Kütahya ilçe plaka harfleri

Kısacası 43 plakası Kütahya şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.

KÜTAHYA PLAKA KODU KAÇTIR?

Kütahya ilimizin plaka kodu 43'dür. Yollarda gördüğümüz 43 plakalı arabalar Kütahya şehrine ait demektir.

KÜTAHYA TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Kütahya telefon alan kodu 274'dür. Yani 0274 numarasıyla başlayan telefon kodları Kütahya şehrine aittir.

İlgili Haberler

42 nerenin plaka kodu? 42 plakası nereye ait, hangi şehir? Konya ilçe plaka harfleri
42 nerenin plaka kodu? 42 plakası nereye ait, hangi şehir? Konya ilçe plaka harfleri
23 nerenin plaka kodu? 23 plakası nereye ait, hangi il? İlçelerin plaka harfleri
23 nerenin plaka kodu? 23 plakası nereye ait, hangi il? İlçelerin plaka harfleri
21 nerenin plaka kodu? 21 plakası nereye ait, hangi il? İlçelerin plaka harfleri
21 nerenin plaka kodu? 21 plakası nereye ait, hangi il? İlçelerin plaka harfleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda AB'ye çağrı yaptı: Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli Dünya
Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda AB'ye çağrı yaptı: Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Magazin
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp 3. Sayfa
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti 3. Sayfa
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi Güncel
Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi
Muhabirin 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız' sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu Dünya
Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Celta Vigo Başkanı Mourino: Emre Mor için teklif gelirse değerlendireceğiz
Celta Vigo Başkanı Mourino: Emre Mor için teklif gelirse değerlendireceğiz
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında 'Mahalle Denetim Ekipleri' oluşturulacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak
'Zavadanak' sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
Bu nasıl baba! Çocukları uyurken evini ateşe verdi
Bu nasıl baba! Çocukları uyurken evini ateşe verdi
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
Pınar Gültekin'in acılı babası şüphelendikleri ismi açıkladı: Bu iş planlı yapılmış
Pınar Gültekin'in acılı babası şüphelendikleri ismi açıkladı: Bu iş planlı yapılmış
Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi
Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Mahkeme sonucunu beğenmeyen 'kahraman kurye' kendini zincirledi
Mahkeme sonucunu beğenmeyen "kahraman kurye" kendini zincirledi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi 'pes' dedirtti
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Fenerbahçe'nin pozitif koronavirüs vakaları negatife döndü
Fenerbahçe'nin pozitif koronavirüs vakaları negatife döndü
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Meral Akşener Aylin Nazlıaka Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Yeşim Salkım Orlando Bloom
Spor Okan Buruk Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Gündem Manşetler Kaza Antalya
Şu an buradasınız: 43 nerenin plaka kodu? 43 plakası nereye ait, hangi şehir? Kütahya ilçe plaka harfleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 17:58:44. #1.15#
title