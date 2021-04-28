43 ilin geçiş güzergahında 'tam kapanma' yoğunluğu
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43 ilin geçiş güzergahında 'tam kapanma' yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / KADİR ARSLAN - Haberler | Güncel

43 ilin geçiş güzergahında 'tam kapanma' yoğunluğu Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, 'tam kapanma' öncesinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

43 ilin geçiş güzergahında 'tam kapanma' yoğunluğu

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, 'tam kapanma' öncesinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanacak tam kapanma öncesi 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta oluşan trafik yoğunluğunda araçlar tampon tampona ilerledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 17 günlük tam kapanma öncesinde binlerce vatandaş yollara akın etti. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi büyük şehirlerden farklı şehirlere gitmek isteyen sürücüler kilit kavşakta birleşti. Trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

HES kodu denetimi yapıldı

Korona virüs değerlendirme haritasına göre, kırmızı renk ile çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale'de, HES kodu denetimleri de sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bölge Trafik Noktasında şehirler arası toplu taşıma araçları ve özel araçları tek tek durdurdu. Seyahat eden sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulaması yapıldı.

43 ilin geçiş güzergahında 'tam kapanma' yoğunluğu
43 ilin geçiş güzergahında 'tam kapanma' yoğunluğu
43 ilin geçiş güzergahında 'tam kapanma' yoğunluğu
43 ilin geçiş güzergahında 'tam kapanma' yoğunluğu
43 ilin geçiş güzergahında 'tam kapanma' yoğunluğu
43 ilin geçiş güzergahında 'tam kapanma' yoğunluğu
43 ilin geçiş güzergahında 'tam kapanma' yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR ARSLAN

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