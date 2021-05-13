- 43 ilin geçiş güzergahında "bayram" denetimi: Kişilerin "HES kodu" sorgulandı
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- 43 ilin geçiş güzergahında "bayram" denetimi: Kişilerin "HES kodu" sorgulandı

İhlas Haber Ajansı / KADİR ARSLAN - Haberler | Yaşam

- 43 ilin geçiş güzergahında "bayram" denetimi: Kişilerin "HES kodu" sorgulandı Bayram mesaisi yapan personellere ziyaret Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'deki kilit kavşakta, korona virüs denetimleri kapsamında "HES kodu" ve "izin belgesi" kontrolleri yapıldı.

- 43 ilin geçiş güzergahında "bayram" denetimi: Kişilerin "HES kodu" sorgulandı

Bayram mesaisi yapan personellere ziyaret

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'deki kilit kavşakta, korona virüs denetimleri kapsamında "HES kodu" ve "izin belgesi" kontrolleri yapıldı. Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, mesai yapan ekipleri ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İl Salgın Denetim Merkezi ve kolluk kuvvetleri tarafından kent genelinde uygulama noktalarında denetimler yapıldı. Pozitif vaka artışının önüne geçmek amacıyla ekipler, sürücü ve yolcuların "HES kodu" ile "izin belgesi" kontrollerini gerçekleştirdi. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kili kavşakta da Covid-19 denetimlerini sürdürdü. Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 112 Acil Çağrı Merkezi, İtfaiye Müdürlüğü, Covid-19 uygulama noktalarını ziyaret ederek personellerin bayramını kutladı. Kadın personellere de karanfil veren Vali Sezer, denetim faaliyetleri hakkında bilgi alarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Sezer ve Başkan Saygılı, son olarak Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 Mart 2021'de kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu'nun ailesini ziyaret etti. Şehit Umulu'nun çocuklarına da oyuncak hediye etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla 24 saat görev yapan personellerin ziyaret eden Vali Sezer, Covid-19 nedeniyle bayramın biraz buruk geçtiğini söyledi.

"Vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum"

"Tam kapanma" nedeniyle vatandaşlar bayramlarını evlerinde geçirdiğini ifade eden Vali Sezer, "Ramazan Bayramı münasebetiyle 24 saat görev yapan kontrol noktalarındaki arkadaşlarımızı ziyaret etme fırsatı bulduk. Onların bayramlarını tebrik ettik. Aynı zamanda bugün Covid-19 nedeniyle bizim İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz, itfaiyemiz, 112 Acil Çağrı Merkezimiz ve her tarafta 24 saat esasına göre personellerimiz çalışıyor. Onların bayramlarını tebrik ettik. Ramazan Bayramı, maalesef Covid-19 nedeniyle biraz buruk geçiyor. Vatandaşlarımız 'tam kapanma' nedeniyle bayramlarını evlerinde geçiriyor. Buradan tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Vali Sezer, "İnşallah bu bayramda yaptığımız dualar kabul olur ve bundan sonra da Covid-19 nedeniyle alınan tedbirler faydasını gösterir. Vatandaşlarımız bundan sonraki bayramları en azından kucaklaşarak aile ziyaretleri yaparak geçirme imkanı bulurlar" ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve ilgili kurum müdürleri ziyaretlerde hazır bulundu.

- 43 ilin geçiş güzergahında 'bayram' denetimi: Kişilerin 'HES kodu' sorgulandı
- 43 ilin geçiş güzergahında 'bayram' denetimi: Kişilerin 'HES kodu' sorgulandı
- 43 ilin geçiş güzergahında 'bayram' denetimi: Kişilerin 'HES kodu' sorgulandı
- 43 ilin geçiş güzergahında 'bayram' denetimi: Kişilerin 'HES kodu' sorgulandı
- 43 ilin geçiş güzergahında 'bayram' denetimi: Kişilerin 'HES kodu' sorgulandı
- 43 ilin geçiş güzergahında 'bayram' denetimi: Kişilerin 'HES kodu' sorgulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR ARSLAN

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