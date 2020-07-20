4117'nci yaşına giren dünyanın en yaşlı porsuk ağacına doğum günü pastası kesildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

4117'nci yaşına giren dünyanın en yaşlı porsuk ağacına doğum günü pastası kesildi

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesindeki dünyanın en yaşlı porsuk ağacının 4117'nci yaşı, doğum günü pastasıyla kutlandı.

4117'nci yaşına giren dünyanın en yaşlı porsuk ağacına doğum günü pastası kesildi
20.07.2020 08:42 | Son Güncelleme: 20.07.2020 08:46

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesindeki dünyanın en yaşlı porsuk ağacının 4117'nci yaşı, doğum günü pastasıyla kutlandı. Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, her yıl temmuz ayında porsuk ağacının yeni yaşını kutladıklarını ve tüm halkı büyüleyici ağacı görmek için beldelerine davet etti. 

Doğası ve yaylalarıyla Batı Karadeniz'in öne çıkan beldelerinden Gümeli'de, 2008 yılında 1991 ve 1168 yaşlarındaki iki porsuk ağacı ile yaşları 300- 500 arasında değişen çok sayıda porsuk ağacı tespit edildi. 2016 yılında ise Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, dünyanın en yaşlı porsuk ağacı tespit edildi. Boyu 25,5 metre ve çevresi 7 metre 70 santimetre olan ve 'Gümeli Porsuğu' adı verilen ağacın dünyanın bilinen en yaşlı 5'inci ağacı olma özelliği taşıyor. Ayrıca dünyanın en yaşlı porsuk ağacı unvanını da elinde bulunduran Gümeli porsuğunun yeni yaşı, her yıl temmuz ayında Gümeli Belediyesi tarafından kutlanıyor. Gümeli porsuğu, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yemyeşil doğanın içerisinde, Bacaklı yaylasını geçtikten sonra 800 metre yaya yolunun ardından ulaşılabilen Gümeli porsuğu, ekoturizm ve yayla turizmi açısından doğaseverlerin de ilgisini görüyor. 

YENİ YAŞI PASTAYLA KUTLANDI Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve belde halkı, Gümeli porsuğunun 4117'nci yaşını pasta keserek kutladı. Ağacın gölgesinde kesilen pasta sonrası, alkışlarla porsuk ağacının yeni yaşı kutlandı. Belediye Başkanı Ahmet Saydam, Gümeli porsuğunun her yıl yayla festivaliyle birlikte yeni yaşını kutladıklarını söyledi. Bu yıl pandemi nedeniyle festival yapamadıklarını ancak ağacın doğum gününü de unutmadıklarını ifade eden Saydam, "Dünyanın en yaşlı ağacının olduğu bölgedeyiz. Biz ağacımızın her yıl düzenli olarak yaş gününü yapıyoruz. Dünyanın en yaşlı porsuk ağacı olduğu için bölgemize birçok turistimiz geliyor. Her yıl buraya İstanbul'dan, yurt dışından gelen insanlarımız oluyor. Biz geleneksel olarak her yıl ağacımızın yaşını kutlayacağız. Pastamızı hazırladık. Beraber gelip kutladık. Hep beraber yaş günümüzü kutladık" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da hayatında ilk kez 4117'nci yaşın kutlandığı bir doğum gününe katıldığını söyleyerek, "Yaşamı boyunca çok farklı medeniyetler gördü. Dünyanın hikayesini en iyi bilen canlılardan bir tanesi. Böyle güzel doğa cennetinde olmaktan çok mutluyum." diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı Güncel
Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı Güncel
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti Dünya
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım Güncel
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle...
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi 3. Sayfa
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Mide küçültme ameliyatı olan uzman çavuş hayatını kaybetti
Mide küçültme ameliyatı olan uzman çavuş hayatını kaybetti
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
Bir buçuk tonluk 'Polat Alemdar' isimli dana, 55 bin liradan alıcısını bekliyor
Bir buçuk tonluk "Polat Alemdar" isimli dana, 55 bin liradan alıcısını bekliyor
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
'Namusuma yan baktın' dedikleri kişiyi tekme tokat dövdüler! O anlar kamerada
"Namusuma yan baktın" dedikleri kişiyi tekme tokat dövdüler! O anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ece Erken Demet Akalın Öztürk Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Adem Ljajic Aziz Yıldırım Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Muğla Beşiktaş Şampiyon Ayasofya
Şu an buradasınız: 4117'nci yaşına giren dünyanın en yaşlı porsuk ağacına doğum günü pastası kesildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 09:00:58. #1.14#
title