41 yıl sonra mezunu oldukları okulun bahçesinde bir araya geldiler

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin Evreşe beldesinde 41 yıl önce okuyanlar okullarının bahçesinde buluştu.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin Evreşe beldesinde 41 yıl önce okuyanlar okullarının bahçesinde buluştu.

Evreşe İlkokulu'nda 1980'de mezun olan öğrencilerin birçoğu, yüksek öğrenim, aile tayini ve çeşitli nedenlerle beldeden ayrıldı.

Burada öğrenim gören 16 öğrenciden 13'ü Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir ve Gemlik'ten 41 yıl sonra ilk kez bir araya gelmeyi başardı. Okullarının bahçesinde toplanıp hasret gideren ilkokul arkadaşları birbirleriyle uzun sohbet edip geçmiş yılları yad etti.

Şu an noterlik görevinde bulunan Işık Tülümen, 41 yıldır birbirini göremeyen arkadaşlar olarak toplanarak hasret gidermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlk olarak 25 yıl önce hayatını kaybeden öğretmenleri Naci Ünal'ı mezarını ziyaret ettiklerini belirten Tülümen, "Öğretmenimizin mezarını ziyaret edip dua ettik. Öğretmenimizin değerli eşi emekli öğretmen Nefise Ünal'la birlikte yemek yedik. Kendisine saygımızı ve sevgimizi ifade eden buketimizi sunduk. Çok anlamlı bir buluşmaydı. Adeta geçmişimizle, çocukluğumuzla kucaklaştık. Bizim telefonlarımız, internetimiz, bilgisayarlarımız kısacası iletişim araçlarımız yoktu. Birbirimizle okul haricinde pek görüşemez, konuşamazdık." dedi.

Buluşma fikrinin kendisinden çıktığını kaydeden Işık Tülümen, şöyle devam etti:

"Bizleri bunca yıl sonra bir araya getiren bizim arkadaşlık değerlerimiz, gönül bağlarımız ve vefa duygumuzdur. İyi ki aynı sınıftaymışız iyi ki öğretmenimiz Naci Ünal'mış iyi ki toplanmaya karar vermişiz. Bundan sonrada buluşmayı istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova