40 derece sıcakta ünlü eserleri duvara yansıtıyor
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40 derece sıcakta ünlü eserleri duvara yansıtıyor

40 derece sıcakta ünlü eserleri duvara yansıtıyorMERSİN'de ressam Nazife Bilgin Hazar (57), Toroslar Belediyesi'nin 'Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi' projesinin 2'nci etabında binaların dış cephesine ünlü ressamların eserlerini çizmeyi sürdürüyor.

27.08.2020 09:10 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:21

40 derece sıcakta ünlü eserleri duvara yansıtıyor

MERSİN'de ressam Nazife Bilgin Hazar (57), Toroslar Belediyesi'nin 'Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi' projesinin 2'nci etabında binaların dış cephesine ünlü ressamların eserlerini çizmeyi sürdürüyor. Çevre halkı ortaya çıkan eserlerle hem semtin hem de binalarının güzelleştiğini söyledi.

Toroslar Belediyesi, eskiyen ve zamanla yıpranan binaların dış cephelerini sanat eserine dönüştürmeye devam ediyor. Belediyenin, 2017 yılında 'Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi' projesi kapsamında; Akbelen Bulvarı üzerindeki toplu konut binalarının renklenmesinin ardından bu kez de Güneykent Mahallesi'nde bulunan konutların dış cepheleri güzelleşecek. Yaklaşık 3 aydır 21'nci yüzyılın popüler kültür ikonu haline gelen, resimlerin yanı sıra inişli çıkışlı özel yaşamı ve politik görüşleri bilenen Meksikalı Ressam Frida Kahlo'nun 'Ben ve Maymun' adlı eseri, Diego Rivera'nın 'Ayçiçekler ve Kadınlar' eserini resmeden Hazar, projenin son ayağında ise Hollandalı ünlü Ressam Vincent Van Gogh'un otoportresini çiziyor.

Çevreden gelip geçenlerin meraklı bakışları, çevre halkının yoğun ilgisi altında çalışmalarını sürdüren Nazife Bilgin Hazar, bir taraftan Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimini sürdürdüğünü, diğer taraftan da boş zamanlarında sosyal sorumluluk projesi kapsamında duvar resmi yaptığını söyledi.

2017 yılında Toroslar Belediyesi geçmiş dönem başkanı Hamit Tuna'dan gelen teklifle yola çıktığını, bu dönemde de yeni Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın projenin Akbelen Mahallesi'nde sürdürmesini istemesi ile yola devam ettiğini belirten Hazar, "Projedeki çalışmaları Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz beyle ile birlikte seçip karar verdik. Bu 3'ncü çalışmayı Atsız Afşin Yılmaz, özellikle yapmamı istedi. Bu çalışma 3 haftamı alacak. Buradaki amaç gördüğünüz gibi, 36-37 yıllık binaların çehresini değiştiriyorum. Onları daha güzel, anlamlı ve bakımlı hale getiriyorum" dedi.

Mahalle sakinlerinden Betül Yılmazer (50), yapılan çalışma nedeniyle Belediye Başkanı Yılmaz ve ressam Hazar'a teşekkür ederek, "Ressamımız emek veriyor, çok güzel işler yapıyor. Bizim pencereden kafamızı çıkaramadığımız sıcakta o, bizim sararmış duvarlarımıza renk katıyor. Çok güzel resimler yaptı. Bizim çocuklar da yapılan resimler nedeniyle araştırma yapıyor. Biz de adres verirken 'Frida durağında inin' diyoruz. Misafirlerimiz de böyle rahat geliyor" dedi.

Mahalleli Veysel Polat (19), hayata geçirilen projeyi başarılı bulduğunu ifade ederek, "Bu proje hayata geçmeden önce kimse buraları sevmiyordu. Şimdi duvarlara resim çizildi, buradan geçenler bakmadan edemiyor. Hepimiz kendi çevremizi ve evlerimizi sevmeye başladık" dedi.

Gönül Elgin (50) de, projenin semte renk kattığını dile getirerek, "Sağ olsun Nazife hanım buraları renklendirdi. Eski bina ve apartmanımızı daha yeni hale getirdi. Çok güzel oldu, Projeden memnunuz. Biz bir fırça ve boya ile işin biteceğini sanıyorduk ama burada çok büyük bir emek var" diyerek Hazar ve Belediye Başkanı Yılmaz'a teşekkür etti.

40 derece sıcakta ünlü eserleri duvara yansıtıyor

Kaynak: DHA

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