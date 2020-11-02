4 yaşındaki İsmail'in Erzurum'da kopan kolu Kayseri'de dikildi
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4 yaşındaki İsmail'in Erzurum'da kopan kolu Kayseri'de dikildi

02.11.2020 19:15 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:18
4 yaşındaki İsmail'in Erzurum'da kopan kolu Kayseri'de dikildi

Erzurum'da bir çocuğun patoza kaptırması sonucu kopan kolu, Kayseri Şehir Hastanesinde 5 saat süren ameliyatın ardından dikildi.

Erzurum'da bir çocuğun patoza kaptırması sonucu kopan kolu, Kayseri Şehir Hastanesinde 5 saat süren ameliyatın ardından dikildi.

Kayseri Şehir Hastanesinden yapılan açıklamada, 4 yaşındaki İsmail Demir'in yaklaşık bir hafta önce Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcılar Mahallesi'nde ailesinin tarlada çalıştığı sırada sağ kolunu patoza kaptırdığı belirtildi.

Sağ kolu dirsek hizasından kopan İsmail, ailesi tarafından Erzurum Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından doktorlar, el cerrahisi uzmanlarının bulunduğu Kayseri Şehir Hastanesi ile irtibata geçerek, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla çocuğu Kayseri'ye sevk etti.

Kayseri Şehir Hastanesi el cerrahi uzmanları Op. Dr. Mehmet Çavuş, Op. Dr. Ali Eray Günay ve Op. Dr. Sait Dalyan'dan oluşan ekibin yaptığı 5 saat süren ameliyatta İsmail Demir'in kopan kolu dikildi.

Mikro cerrahi yöntemleri ile atardamar, toplardamar, sinir, kas tamirleri ve kemik tespiti yapılan çocuk, bir hafta sonra kolunu kullanmaya başlayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Mehmet Çavuş, tüm riskleri göze alarak İsmail'i ameliyat ettiklerini belirtti.

Op. Dr. Ali Eray Günay da ameliyatın oldukça başarılı geçtiğini, bu işlemin başarısında sağlık zincirinin bütün halkalarının önemli rolü olduğunu vurguladı.

Çocuğun kolunun kurtarılması için büyük bir ekiple önemli bir uğraş verildiğine dikkati çeken Günay, şunları kaydetti:

"Bu tür vakalarda kopan ekstremitenin nakli de çok önemli. Soğukta korunarak özel kalıplar içerisinde bize getirildi. O sayede dikebildik kolu. Yoksa bu imkanlar olmasa dikmek mümkün olmayabilirdi. Şu anda yaralanmanın üzerinden bir hafta geçti, kolun durumu da hastanın durumu da çok iyi. Bu yaşlarda böyle yaralanmalar nadir görülür. Pandemi döneminde de böyle bir işlemi gerçekleştirip çocuğumuzu sağlığına kavuşturabildiğimiz için gururluyuz."

İsmail'in babası Mehmet Selim Demir ise oğlunun kolunu kurtarabilmek için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini ifade etti.

Oğlunun Harman makinesinin kayışına kolunu kaptırdığını anlatan Demir, "Allah devletimizden binlerce kez razı olsun, zeval vermesin. 11 saat süren bekleyişten sonra zor bir ameliyatla çocuğumun kopan kolu yerine dikildi." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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