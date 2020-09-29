Kayserili aile, 4 yaşındaki çocuklarını tek tokatla yere seren adamdan şikayetçi oldu
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Kayserili aile, 4 yaşındaki çocuklarını tek tokatla yere seren adamdan şikayetçi oldu

29.09.2020 10:50 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:40
Kayserili aile, 4 yaşındaki çocuklarını tek tokatla yere seren adamdan şikayetçi oldu

Kayseri'de bir kişi 4 yaşındaki Arda'ya tokat attı. Baygınlık geçiren çocuk hastaneye kaldırılarak 4 saat gözetim altında tutulurken, aile çocuğu darbeden kişi hakkında şikayetçi oldu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, 4 yaşındaki çocuğu tokat atarak darp etti. Güvenlik kameraları tarafından da görüntülenen olayda çocuk baygınlık geçirirken, anne darp eden şahıs hakkında şikayetçi oldu.

KÜÇÜK ARDA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Recep Ç., apartman bahçesinde karşılaştığı 4 yaşındaki Arda Özdemir'e tokat atarak darp etti. Tokadın şiddetiyle yere yığılan Arda Özdemir baygınlık geçirdi. Annesi Selvet Özdemir tarafından yerden kaldırılan Arda, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Sırtında morlukların oluştuğu Arda, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"ÇOCUĞUMUN SAĞLIĞI İÇİN TAŞINDIK"

Olayın ardından anne Selvet Özdemir, Recep Ç.'den şikayetçi oldu. Olay anını anlatan Anne Selvet Özdemir, olayın ardından binadan taşınmak zorunda kaldıklarını aktararak şahsın hak ettiği cezayı almasını istedi. Özdemir; "Kocasinan Yenişehir Mahallesinde bina görevlisi iken Recep Ç. çocuğumu darp etti. Çocuğum çok ciddi şekilde darp edildi. 4 yaşındaki çocuk bugün darp ediliyorsa yarın neler olabilir, düşünemiyorum. 6 Ağustos günü akşam saatlerinde çocuğumla dışarıya çıktım. Binaya yeni gelen bayanla görüşüyordum. O esnada Recep Ç. geldi, çocuğuma tokat attı, yere düştü. Çocuğum o an baygınlık geçirdi, sırtında morluklar oluştu. Ambulansla hastaneye kaldırdık çocuğumu. 4 saat gözetim altına aldılar. Hastaneden çıkınca karakola gidip şikayette bulundum. Olaydan sonra çocuğumun sağlığı için taşınmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Kayserili aile, 4 yaşındaki çocuklarını tek tokatla yere seren adamdan şikayetçi oldu
Kayserili aile, 4 yaşındaki çocuklarını tek tokatla yere seren adamdan şikayetçi oldu
Kayserili aile, 4 yaşındaki çocuklarını tek tokatla yere seren adamdan şikayetçi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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