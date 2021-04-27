4 yaşında piyano çalmayı öğrendi, 7 yaşında ödül aldı
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4 yaşında piyano çalmayı öğrendi, 7 yaşında ödül aldı

İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER - Haberler | Yaşam

4 yaşında piyano çalmayı öğrendi, 7 yaşında ödül aldı Almanya'da düzenlenen yarışmada tüm kategorilerin en iyisi oldu Bursa'da yaşayan piyano dehası Ali Keskin, 4 yaşında piyano çalmayı öğrenip 7 yaşında Avrupa'da tüm kategorilerin en iyisi olmayı başardı.

4 yaşında piyano çalmayı öğrendi, 7 yaşında ödül aldı

Almanya'da düzenlenen yarışmada tüm kategorilerin en iyisi oldu

BURSA - Bursa'da yaşayan piyano dehası Ali Keskin, 4 yaşında piyano çalmayı öğrenip 7 yaşında Avrupa'da tüm kategorilerin en iyisi olmayı başardı.

Tam bir piyano dehası olan Ali Keskin, 4 yaşında piyano çalmayı öğrendi. Küçük yaşına rağmen piyanoyu usta sanatçılar gibi çalmayı başaran küçük yeteneğin ünü ülke sınırlarını aştı. Almanya'da düzenlenen uluslararası prestijli piyano yarışmasında 20 ülkeden 200 kişiyi geride bırakarak tüm kategorilerin en iyisi seçildi.

En büyük tutkusu piyano çalmak olan minik yetenek, ileride büyük bir piyano sanatçısı olmak istiyor.

Piyano çalmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ali Keskin, "Piyano çalmayı çok seviyorum. Günde 3 saatimi piyano çalarak geçiriyorum. 4 yaşında piyano çalmaya başladım. Şu an 7 yaşındayım. Geçtiğimiz günlerde Almanya'da düzenlenen yarışmada tüm kategorilerin en iyi seçildim. Bundan sonra kendimi daha da geliştirerek iyi bir piyano satıcısı olmayı hedefliyorum" dedi.

Anne Öznur Keskin, "Ali 4 yaşında piyano çalmaya başladı. Şuan 7 yaşında Almanya düzenlenen 20 ülkeden 200 kişinin katıldığı yarışmada tüm kategorilerin en iyisi seçildi. Bu daha bizi mutlu etti" şeklinde konuştu.

Ali'ye 3 yıldır ders veren hocası Elena Çekiç, "Ali geldiğinde 3-4 yaşındaydı. Yaşı küçük olduğu için kabul etmek istemedim. Ama yeteneği görünce ders vermeye karar verdim. Çok yetenekli son katıldığı yarışmada ödül almayı başardı" diye konuştu.

4 yaşında piyano çalmayı öğrendi, 7 yaşında ödül aldı
4 yaşında piyano çalmayı öğrendi, 7 yaşında ödül aldı
4 yaşında piyano çalmayı öğrendi, 7 yaşında ödül aldı
4 yaşında piyano çalmayı öğrendi, 7 yaşında ödül aldı
4 yaşında piyano çalmayı öğrendi, 7 yaşında ödül aldı
4 yaşında piyano çalmayı öğrendi, 7 yaşında ödül aldı
4 yaşında piyano çalmayı öğrendi, 7 yaşında ödül aldı
4 yaşında piyano çalmayı öğrendi, 7 yaşında ödül aldı
4 yaşında piyano çalmayı öğrendi, 7 yaşında ödül aldı
4 yaşında piyano çalmayı öğrendi, 7 yaşında ödül aldı
4 yaşında piyano çalmayı öğrendi, 7 yaşında ödül aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER

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