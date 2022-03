4'ÜNCÜ KARİYER ONURSAL ÖDÜLLERİ GECESİNE ÜNLÜ YAĞDI

İSTANBUL (DHA) - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Kariyer Kulübü tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Kariyer Onursal Ödülleri, dün akşam sahiplerini buldu. Birçok ünlünün katıldığı gecede Müjdat Gezen, Zihni Gökay, Zeynep Bastık, Kenan Doğulu, Acun Ilıcalı, İlker Kaleli, Mabel Matiz, Nilperi Şahinkaya gibi isimler ödül aldı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü'nün her yıl farklı bir sivil toplum kuruluşuna destek olarak düzenlendiği 4'üncü Kariyer Onursal Ödülleri dün gece Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geliri Kas Hastalıkları Derneği'ne (KASDER) bağışlanan törende sanat, spor, medya, iş dünyasından 40'a yakın isim ödüle layık görüldü.

KARİYER KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİYLE GURUR DUYUYORUZ

Ödül gecesinin açılış konuşmasını yapan İKÜ Rektörü Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, 'Dünyanın zor sınavlar verdiği bugünlerde kariyer yolculuğuna dayanışma ruhunu, insani değerleri, paylaşımı, toplum ve çevre bilincini katan gençler her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan kişilerdir. Bu noktada Kariyer Onursal Ödülü etkinliğini düzenleyen öğrencilerimiz gelecekte dünyanın daha iyi bir yer olacağına dair umutlarımızı korumamıza çok yardımcı oluyor. Bu husustaki umutlarımızı artırıyor. 4 yıldır müthiş bir çabayla ülkemiz ve toplum için emek veren sivil toplum kuruluşlarına varlıklarıyla, heyecanlarıyla, çalışmalarıyla destek veriyorlar. Henüz üniversite yıllarında bu bilinci geliştiren kariyer çalışmalarını toplumsal faydaya dönüştüren Kariyer Kulübü öğrencileriyle gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Öğrencilerimizin çalışmalarını desteleyen çağrılarına cevap veren davetlerini kırmayıp bugün burada bizimle olan sanat, spor, medya ve iş dünyasının değerli üyeleri ilginiz, desteğiniz ve bugün burada bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz' dedi.

ÇOBAN: DESTEKLERİNİZ ÇOK ANLAMLI

KASDER Başkan Yardımcısı Fatma Çoban ise katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür ederek, toplum içinde yaşadıkları zorlukları dile getirdi. Çoban, 'KASDER çatısı altında dokunabildiğimiz her insan, her sorun yapabildiğimiz her proje, sunabildiğimiz her medikal cihazla Türkiye'de engelli haklarıyla ilgili yapabildiğimiz her çalışmayla mutluluk duyuyoruz. İnanıyorum ki biz mutlu ve gurur duyduğumuz oranda kas hastaları da insan onuruna yakışır yaşam koşullarına kavuşacak. Bundan dolayı her birinizin desteği bizler için çok anlamlı' diye konuştu.

İŞTE ÖDÜL ALAN SANATÇILAR

Kulübün resmi web sayfasında yapılan oylamayla belirlenen isimler, gecede ödüllerini Kariyer Kulübü öğrencilerinden aldı. Kariyer Onursal Ödülleri Töreninde 'Yılın İş İnsanı Ödülünü', televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı, 'En İyi Yazar Ödülünü' İskender Pala, 'Yaşayan Dizi Efsanesi Ödülünü' İlker Kaleli, 'Yılın En Beğenilen Sanat Okulu' ödülü Müjdat Gezen, 'Yılın En Beğenilen Bestecisi Ödülünü' Ersay Ünar, 'Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı Ödülünü' Zeynep Bastık, 'Yılın En Beğenilen Şarkısı' Hanfendi ve 'Yılın En Beğenilen Erkek Sanatçısı Ödülünü' Mabel Matiz, 'Yılın En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu Ödülünü' Nilperi Şahinkaya, 'Yılın En Beğenilen Klibi Ödülü' 'Birbirimize İyi Gelmiyoruz? şarkısı ile Gülçin Ergül ve klip yönetmeni Ahmet Can Tekin, 'Yılın En Beğenilen Tiyatro Sanatçısı Ödülünü' Elif Gezen, Yılın En Beğenilen Radyo Programcısı Reha Özcan aldı.

'Yılın Kadın Sanatçısı Ödülü' Sıla'nın oldu ama sanatçı çalışmaları nedeniyle geceye katılamadı. Bir video gönderen Sıla, ödül için gençlere teşekkür etti.

GÖKTAY: ÖDÜLÜMÜ UKRAYNALILARA İTHAF EDİYORUM

'Kariyer Onur Ödülü? ise usta sanatçı Zihni Göktay'a verildi. Göktay ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, genel, akademik ve geleneksel kültürün önemine vurgu yaptı. Göktay, 'Salyangoz bile geçtiği yerde iz bırakıyor biz neden bırakmayalım' Giderayak aldığım bu ödülü bugünlerde yaşam savaşı veren vatan toprağını korumak üzere çarpışan, özgürlük uğruna çarpışan, emperyalizme karşı çarpışan, Ukraynalılara ithaf ediyorum? ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI: PLAYSTATİONDA OYNADIĞIM TAKIMI ALDIM

'Yılın En Beğenilen İş İnsanı' ödülünü alan Acun Ilıcalı çok mutlu olduğunu söyleyerek, 'Hayatım hep gençleri parlatmakla geçti ekibimizde de aynı şeyi yaptım. Genelde yarışmalarımda da aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Allah da bana çok daha fazlasını verdi sizin şu anki enerjiniz çok güzel. Medyada başarılı oldum bir hayalim vardı. Bide futbolu deneyim dedim hep içimde kalmıştı bir takım aldım. Hep söylüyorlar playstation oynuyordun şimdi takım aldın diye gerçekten de öyle. Allah playstationda oynadığımız takımı almayı nasip etti. Bu işler öyle kolay değilmiş. Normal maçtan bir etkileniyorsan, milli maçtan iki etkileniyorsan bundan 10 etkileniyorsun. Amacımız İngiltere'de hepimizin gurur duyacağı bir takıma sahip olmak. İnşallah sizi de o takımın taraftarı yapmak. Bana, 'bunların hiçbiri olmasaydı, anne ve baban yanında olsaydı' deseydiniz. Ben bugün anne ve babamla bir evde oturup televizyon seyretmeyi tercih ederim. Benim hiçbir başarımı göremediler, onlarlayken okulun en kötü öğrencisiydim, ışık veren bir öğrenci değildim. Annenize, babanıza, kardeşinize bir gözle daha bakın, değerini kafanızdan çıkarmayın. Aynı zamanda da iyi idrak edin. Çünkü onlarla yaşadığınız hayattaki mutluluğu bir daha hiçbir zaman yaşayamıyorsunuz? diye konuştu.

GÜLÇİN ERGÜL: ÖDÜLÜMÜ ERDAL İÇİN KABUL EDİYORUM

Böyle bir geceye imza atanlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Ergül, ödülü aralık ayında geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı için kabul ettiğini söyledi.

DOĞULU'DAN GENÇLERE: NE YAPARSANIZ YAPIN AŞKLA YAPIN

'Yılın Erkek Sanatçısı' seçilen Kenan Doğulu da ödül için teşekkür ederek, kariyer yapacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Doğulu, 'Risk almaktan çekinmeyin, cesur olun. Her zaman ilk günkü heyecanı içinizde barındırın ve 'ne yaparsanız yapın aşkla yapın' demek istiyorum? dedi.

KALELİ: DURUŞUNDAN ÖDÜN VERMEYEN HERKESE SELAM OLSUN

'Yaşayan Dizi Efsanesi' Poyraz Karayel ile İlker Kaleli seçildi. Ödülden dolayı gurur duyduğunu ve çok mutlu olduğunu söyleyen Kaleli, gençlere teşekkür etti. Kaleli, 'Daha nice duygularda bunun gibi güzel akşamlarda tekrar birlikte olmak dileğiyle şartlar ne olursa olsun çabasından vazgeçmeyen dik duruşundan ödün vermeyen herkese selam olsun' diye konuştu.