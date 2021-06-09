4'üncü Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu, Ankara'da düzenlendi
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4'üncü Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu, Ankara'da düzenlendi

4'üncü Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu, Ankara'da düzenlendi
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

ANKARA'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'in katılımıyla '4'üncü Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'nun Medya Tanıtım ve Sonuç Bildirgesi İmza Töreni' düzenledi.

ANKARA'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'in katılımıyla '4'üncü Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'nun Medya Tanıtım ve Sonuç Bildirgesi İmza Töreni' düzenledi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, buradaki konuşmasında, dünyaca ünlü Kırgız yazar Aytmatov'un 1986'da başlattığı Issık Göl Forumu'nun dördüncüsünün yapıldığını belirtti. Alpaslan, Bu forum, Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleştiriliyor, kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Yarın kapanış programı olacak ve orada dünyaya önemli bir mesaj iletilecek. Bu tür programların büyüyerek, gelişerek devam etmesini istiyoruz. Türkiye ve bakanlık olarak bunun hep arkasında olacağız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dünya 5'ten büyüktür anlayışının geçerli olması için tüm gücümüzle çalışarak bunu başarabileceğimize inanıyorum Bu anlayışla da forumumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. 

Programa çevrim içi olarak katılan gazeteci, yazar ve siyasetçi Zülfü Livaneli, 1970'lerde tanıdığı Aytmatov'un hayranı olduğunu söyledi. Daha önce düzenlenen forumlara da katıldığını anlatan Livaneli, Cengiz Aytmatov'un ve forum kurucuları olarak bizlerin bütün amacı dünyada sürdürülebilir bir barış, anti-terörizm ve karşılıklı anlayış yaratmaktı. Çok çeşitli vesilelerle bu fikirleri yaymaya çalıştık. ifadelerini kullandı. 

Doğu Batı Arasında Anadolu Kültür Projeleri Platformu Koordinatörü Ömer Erdoğan'ın sonuç bildirgesini okumasının ardından bildirge, forumun yürütme kurulu üyelerince imzalandı. Foruma sağladığı katkılardan dolayı Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'e plaket takdim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

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