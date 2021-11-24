4 No'lu Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt Komitesi Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi

Türkiye ile AB arasında 4 No'lu Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt Komitesi'nin 17. Toplantısı 23-24 Kasım 2021 tarihlerinde AB ile İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Başak Türkoğlu'nun eş başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda Avrupa Komisyonu ile katılım müzakereleri çerçevesinde, Ekonomik Kriterler, 4-Sermayenin Serbest Dolaşımı, 9-Mali Hizmetler, 17- Ekonomik ve Parasal Politika ve 18-İstatistik Fasılları kapsamında son dönemde AB ve Türkiye'de yaşanan güncel gelişmeler ele alınmıştır.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

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