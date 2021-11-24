4 No'lu Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt Komitesi Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

4 No'lu Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt Komitesi Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi

Habermetre - Haberler | Toplum
4 No'lu Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt Komitesi Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi

Türkiye ile AB arasında 4 No'lu Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt Komitesi'nin 17. Toplantısı 23-24 Kasım 2021 tarihlerinde AB ile İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Başak Türkoğlu'nun eş başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Türkiye ile AB arasında 4 No'lu Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt Komitesi'nin 17. Toplantısı 23-24 Kasım 2021 tarihlerinde AB ile İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Başak Türkoğlu'nun eş başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda Avrupa Komisyonu ile katılım müzakereleri çerçevesinde, Ekonomik Kriterler, 4-Sermayenin Serbest Dolaşımı, 9-Mali Hizmetler, 17- Ekonomik ve Parasal Politika ve 18-İstatistik Fasılları kapsamında son dönemde AB ve Türkiye'de yaşanan güncel gelişmeler ele alınmıştır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title