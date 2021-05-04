4 Mayıs Salı Bilecik iftar saati! 14 Nisan Bilecik sahur saati!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

4 Mayıs Salı Bilecik iftar saati! 14 Nisan Bilecik sahur saati!

4 Mayıs Salı Bilecik iftar saati! 14 Nisan Bilecik sahur saati!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Ramazan İmsakiyesi 2021 yılı için yayınlandı. 4 Mayıs Salı Bilecik iftar saati! 14 Nisan Bilecik sahur saati! İşte il il imsak (sahur) saatleri ve 2021 ramazan imsakiyesi

Ramazan İmsakiyesi 2021 yılı için yayınlandı. 4 Mayıs Salı Bilecik iftar saati! 14 Nisan Bilecik sahur saati! İşte il il imsak (sahur) saatleri ve 2021 ramazan imsakiyesi

4 MAYIS BİLECİK İFTAR VAKTİ

Ramazan Ayı 4 Mayıs Salıgünü Bilecik'te akşam ezanı saat 20:05'de okunacaktır.

İFTAR SAATLERİ FARKLARI

Fakihlerin çoğunluğunca tercih edilen görüşe göre; kamerî aylar, hilalin güneş battıktan sonra, yeryüzünün herhangi bir yerinden görülmesiyle başlar (Buhârî, Savm, 5, 11).Günümüzde ayın, hilal hâlinde nerede ve ne zaman görülebileceği, hatasız olarak, hesapla tespit edilebilmektedir. Yurdumuzda ve İslam ülkelerinin çoğunda takvimler bu hesaplamalara göre düzenlenmekte; Ramazan ve bayramlar da buna göre belirlenmektedir. Az sayıda bazı İslam ülkeleri ise, kamerî aybaşlarının tespitinde, ayın hilal şeklinde gökyüzünde görülebilecek hâlde bulunması zamanını değil, kavuşum anını veya hilalin kendi ülkelerinde de görülmesini esas almaktadırlar. İslam âleminde zaman zaman bizden bir gün önce veya bir gün sonra oruca başlayan ve bayram yapan ülkelerin bulunması bu sebepledir. Bu tür içtihat farklılığından doğan uygulamalar kimsenin ibadetine zarar vermez. Bu nedenle başka bir ülkede bulunan bir müslüman, bayramını bulunduğu ülkeye göre yapar. Bayram coşkusunu, bulunduğu yerdeki müslüman kardeşleriyle birlikte yaşar

Polisi şaşkına çeviren kumar baskını
Polisi şaşkına çeviren kumar baskını
4 şehir arasında sanayi dayanışması! İmzalar atıldı
4 şehir arasında sanayi dayanışması! İmzalar atıldı
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Engin Özkoç Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Cyle Larin Serdar Aziz Yılmaz Vural Ali Tandoğan Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 4 Mayıs Salı Bilecik iftar saati! 14 Nisan Bilecik sahur saati! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 17:00:47. #1.15#

title