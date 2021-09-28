4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çift boşanıyor

TRABZON (DHA) - TRABZON'da aileler arasında takı paylaşımı nedeniyle çıkan, gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut'un, damat, babası, annesi ve kız kardeşini tabancayla vurup yaraladığı olayda, 2 hafta önce dünya evine giren doktor Burcu Bulut Keleş (30) ile meslektaşı Ümit Keleş (30) boşanıyor. Boşanmak için avukatı aracılığıyla işlemlere başladığını belirten Burcu Bulut Keleş, "Kavgayı ayırmak isteyen babam, silahını çıkartarak yere doğru 5-6 el ateş etti. Bu olay sonucunda eşim ve ailesi yaralandılar" dedi.

Olay, 25 Eylül'de 1 Nolu Bostancı Mahallesi Hasan Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görevli Dr. Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş'in aileleri, 11 Eylül'de yapılan düğünde takı paylaşımı nedeniyle tartıştı. Aynı gün konuyu kapatan aileler, 25 Eylül'de yeniden bir araya geldi. Kastamonu'ndan Trabzon'a gelen gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut, çıkan tartışmada belinden çıkardığı tabancayla damadı Ümit Keleş ile babası Hasan (53) annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur Keleş'i (25) yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaçan Basri Bulut ise polis ekiplerince tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

"Kayınpederim, tartışmada 'ev benim, defolun gidin' deyince arbede çıktı. Arbede sonra kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen babam, silahını çıkartarak yere doğru 5-6 el ateş etti. Bu olay sonucunda eşim ve ailesi yaralandılar. Kaynanam Meryem Keleş, bana saldırdı. Saçımdan çekti, boğamızı tuttu. Ailem bana 'bu iş büyüyebilir, buradan ayrılalım' dedi. Annem ve babam ile birlikte dışarı çıktık, komşulara 'ambulansı ve polisi arayın' dedim. Aracıma binerek sakinleşmek için olay yerinden ayrıldım."