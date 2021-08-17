4. doz aşı yapılacak mı? 4. doz aşı ne zaman yapılmalı?

15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere aşı hakkı tanımlanmıştı. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara dördüncü doz aşı hakkı verildi. Dördüncü doz aşının ne zaman yapılacacağı konusunda bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız 4. doz aşı yapılacak mı? 4. doz aşı ne zaman yapılmalı? diye aratmakta. Peki, 4. doz aşı yapılacak mı? 4. doz aşı ne zaman yapılmalı?

Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde aşı programına hızla devam edilmekte. 4.doz aşı ile ilgili son dakika açıklaması gündeme geldi. Koronavirüs aşısı için yeni detaylar açıklandı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz. Bireyler ise 4.doz aşının yapılacağı kişileri ve ayrıntıları merak etmekte. Peki, 4. doz aşı yapılacak mı? 4. doz aşı ne zaman yapılmalı? İşte detaylar haberimizde...

4. DOZ AŞI YAPILACAK MI?

Yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.

4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı. 4. Dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.

KİMLER DÖRDÜNCÜ DOZ AŞI YAPTIRABİLECEK?

Sağlık Bakanlığınca, salgınla mücadelenin etkili şekilde sürdürülebilmesi için Covid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Covid-19 aşı hakkı tanımlandı.

Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere ise dördüncü doz aşı hakkı verildi.

PCR TESTİ POZİTİF ÇIKANLAR BİR AY SONRA AŞI OLABİLECEK

PCR testi pozitif çıkan kişiler, daha önce, hastalığı atlatmalarından 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre 1 aya indirildi.

FAHRETTİN KOCA 4. DOZ AŞI AÇIKLAMASI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4. doz uygulamasının, iki doz mRNA aşısı talep eden ülkelere seyahat edeceklere yönelik olduğunu belirterek, "Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur" bilgisini paylaştı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türlerinin kabul edildiğini hatırlattı.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur.

Bugün itibarıyla 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur.''