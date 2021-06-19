4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'nun sonuç bildirgesinde 9 öneri yer aldı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen "4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu"nun sonuç bildirgesinde 9 öneri yer aldı.

Ankara'da geçen hafta düzenlenen "4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu"nun sonuç bildirgesinde 9 öneri yer aldı.

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Aytmatov'un 1986'da başlattığı Issık Göl Forumu'nun geçen hafta düzenlenen dördüncüsünün sonuç bildirgesinde "Uluslararası Güvenlik, Uluslararası Terör ve Mankurtluk" ile "Uluslararası Siyasette Ahlak ve Liyakat" konuları çerçevesinde yapılan tartışma ve değerlendirmeler ışığında 9 öneri ortaya konuldu.

Sonuç bildirgesinde yer alan 9 öneri, şu şekilde sıralandı:

"- Issık Göl Forumu başta Türk dünyası ve kültürü olmak üzere komşu dünya ve kültürlerin katılımını hedefleyerek insanca ve özgürce birlikte yaşama, güçlü var olma ve sürdürülebilir barış idealini ve bunu hayata geçirecek kurumların inşasını hedeflemektedir. Issık Göl'e atılan bir taşın oluşturduğu dalganın giderek bütün dünyayı kaplaması nihai hedeftir. Bu doğrultuda bundan sonraki Issık Göl Forumlarında teorik çerçevenin geliştirilmesini ve ortak bir manifestoya dönüştürülmesini öneriyoruz.

Cengiz Aytmatov'dan ilham alarak Issık Göl Forumu bağlamında Kırgızistan ve Türkiye'nin Kültür Bakanlıkları ve üniversiteleri düzeyinde iş birliği yaparak ortak değer ve sembollerin bütün Türk dünyasını ve komşu coğrafyaları kapsayacak şekilde tanıtılması, bu çerçevede bilimsel çalışma ve yayın yapılması ve bunların tarafların dillerine çevrilmesi hedeflenmelidir. Bu şekilde ortak bir dil ve duyarlık geliştirilerek yaygınlaşacaktır.

İki ülke arasında akademik iş birliğinin teşvik edilmesi, bu bağlamda ortaya çıkabilecek bürokratik engellerin ortadan kaldırılması, karşılıklı öğrenci ve akademisyen değişim programlarının yaygınlaştırılması ve başta Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi olmak üzere uygun yükseköğretim kurumlarının kapasitelerinin artırılmasını öneriyoruz.

Özellikle zorunlu eğitim çağındaki çocukların ve gençlerin eğitim süreçleri arasında güçlü bir bağ kurulması için kalıcı ve stratejik çalışmalar yapılmasını öneriyoruz.

Katılımcı ülkelerin milli günlerinde diğer ülkelerin iştirakiyle ortak programlar gerçekleştirilmelidir. Bu yolla siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilere güçlü bir zemin kazandırılacaktır.

Katılımcı ülkelerin tarih, coğrafya ve kültür varlıklarını diğer ülkelere tanıtmak amacıyla yerel yönetimler düzeyinde kardeşlik projeleri oluşturulmalı, turizm geliştirilmelidir.

İçinde yaşadığımız çağda ve dünyada Issık Göl Forumu tarzı etkinlik ve projelerin asıl misyonu ekonomik ve güvenlik alanlarında iş birliğine kapı açmaları olmalıdır. Issık Göl Forumu'nun Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT/ECO) bünyesinde bir mekanizma tarafından veya himayesinde icra edilmesini, bütçelendirilmesini ve sonuçlarını takip edecek bir daimi sekretaryanın kurulmasını ve bu şekilde kurumsal bir yapıya kavuşturularak gelecek nesillere özgürce birlikte yaşama, güçlü var olma ve sürdürülebilir barış projesi olarak aktarılmasını öneriyoruz.

Gelecek Issık Göl Forumlarına ülke katılımlarını artırmak amacıyla çerçeve konuların paylaşılmasını ve birlikte icra edilmesini öneriyoruz.

4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'nda sunulan bildiriler ile bu sonuç bildirgesinin katılımcı 18 ülkenin diline çevrilmesini, bunlara T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının web sitesinde yer verilmesini ve Türkçe versiyonunun Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) belli bir miktar basılıp dağıtılmasını öneriyoruz."

Sonuç bildirgesi, katılımcı ülkelerin Ankara büyükelçilerine 9 Haziran itibarıyla devlet başkanlarına arz edilmek üzere teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ