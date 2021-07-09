4 buçuk metre çapında kavak ağacı
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4 buçuk metre çapında kavak ağacı

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Güncel

4 buçuk metre çapında kavak ağacı Tokat'ın Pazar ilçesinde çapı yaklaşık 4,5 metre olan kara kavak ağacı dikkat çekiyor.

4 buçuk metre çapında kavak ağacı

TOKAT - Tokat'ın Pazar ilçesinde çapı yaklaşık 4,5 metre olan kara kavak ağacı dikkat çekiyor.

Pazar ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde bulunan kavak ağacı 4,5 metre gövde çapı ile dikkat çekiyor. Görenlerin fotoğraf çektirdiği ağacın koruma altına alınması isteniyor. Yöre sakinlerinden Mahir Şahin, kavak ağacının çapı ve yüksekliği ile ululuğu simgelediğini belirtip, "Yer tarifinde, fotoğraf çekiminde bu ağacı sık sık kullanıyorlar. İlçemiz İpek yolu üzerinde bulunuyor. Çınar ağacımız ile birlikte bu ağacımızın önem kazanmasını istiyoruz" dedi.

Ağacın anneannesinin tarlasına dikili olduğunu belirten Şahin, "Bizler küçükken ağacın üzerine çıkarırlardı, tarlada çalışanları izlerdik. Gölgesinden faydalanırdık, bizi korunaklı olan bu ağaca emanet edelerdi. Ağacın bizler için böyle de bir özelliği var" diye konuştu.

Ağacın koruma altına alınmasını beklediklerini dile getiren Şahin, "Kara kavak olarak bildiğimiz bu ağaç türü fazla bulunmuyor. Bu anlamda yetkililerin bu ağaca sahip çıkmasını istiyoruz. Bu ağacımızın da ilçe merkezinde bulunan çınar ağacı gibi simgesel olarak yöremize kazandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

4 buçuk metre çapında kavak ağacı
4 buçuk metre çapında kavak ağacı
4 buçuk metre çapında kavak ağacı
4 buçuk metre çapında kavak ağacı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez

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