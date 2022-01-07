4 asırlık Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'na 4 müze

EDİRNE (DHA) - EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, restorasyon bitiminde 4 farklı müze temasıyla ziyarete açılacak 4 asırlık Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Osmanlı Padişahları Müzesi, Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri Müzesi, Padişah Çadırı ve Balkanlar'daki Osmanlı Eserleri Müzesi'nin yer alacağı yapının müzeler kompleksi olacağını belirten Canalp, "Müzelerimizin hepsini faaliyete geçirdiğimiz zaman Balkanlar'ın başkenti olan Edirne tam iddia ettiğimiz gibi kültürün de müzelerin de başkenti olma yolunda en önemli hamlelerden bir tanesini göstermiş olacaktır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Edirne Valiliği iş birliğiyle 4 asırlık Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. Farklı temalarda 4 müzenin olacağı kervansarayın restorasyon çalışmaları bitiminde; 36 Osmanlı padişahının bire bir heykellerinin yer alacağı Osmanlı Padişahları Müzesi, Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri Müzesi, Padişah Çadırı (Otağı Hümayun) ve minyatür boyutta kopyalarının olacağı Balkanlar'daki Osmanlı Eserleri Müzesi, ziyarete açılacak.

Restorasyonun tamamlanması ve müzelerin açılmasıyla Edirne turizmine çok büyük boyut ekleneceğini de dile getiren Vali Canalp, "Bütün bunlarla birlikte biz Edirne'nin turizmine çok harikulade bir boyut eklediğimizi düşünüyorum. Edirne'nin ekonomisine de mutlaka pozitif yansımaları olacaktır ama ekonomiden de turizmden de ticaretten de öte bu tarihe olan vefamızın bir gereğidir. Bu müzeleri yapmak suretiyle sadece ekonomiye, ticarete değil tarihe olan vefamızı da ödemenin derin kıvancını yaşıyoruz. İnşallah yakın zaman içerisinde buradaki müzelerimizin hepsini faaliyete geçirdiğimiz zaman Balkanlar'ın başkenti olan Edirne tam iddia ettiğimiz gibi kültürün de müzelerin de başkenti olma yolunda en önemli hamlelerden bir tanesini göstermiş olacaktır" dedi.