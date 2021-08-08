4,5 aylık hamile ünlü oyuncu Özge Özpirinççi'nin karnı gözüktü

Kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk'ten 4,5 aylık hamile olan ünlü oyuncu Özge Özpirinççi'nin karnı göründü. Çiftin bebeklerinin kız olacağı da daha önceden biliniyordu.