4,5 aylık hamile ünlü oyuncu Özge Özpirinççi'nin karnı gözüktü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

4,5 aylık hamile ünlü oyuncu Özge Özpirinççi'nin karnı gözüktü

4,5 aylık hamile ünlü oyuncu Özge Özpirinççi'nin karnı gözüktü
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk'ten 4,5 aylık hamile olan ünlü oyuncu Özge Özpirinççi'nin karnı göründü. Çiftin bebeklerinin kız olacağı da daha önceden biliniyordu.

Aşk Yeniden ve ardından da Kadın dizilerindeki başarılı performansıyla yıldızı parlayan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, uzun zamandır birlikte olduğu Burak Yamantürk'ten çocuk bekliyor. 4,5 aylık hamile olan oyuncunun karnı da görüldü.

"HEYECANLA BEKLİYORUZ"

Özge Özpirinçci (35) ile Burak Yamantürk (37), Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Hamileliğinde beşinci ayına gireceğini ifade eden Özpirinçci, "Bebeğimizin cinsiyeti kız olacak. Heyecanla dünyaya geleceği günü bekliyoruz" dedi.

Güzel oyuncunun karnının belirginleşmiş olması dikkatlerden kaçmadı. Ünlü çift, basın mensuplarına açıklama yaptıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

4,5 aylık hamile ünlü oyuncu Özge Özpirinççi'nin karnı gözüktü
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mahmut Özer Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Yusuf Güney Gülben Ergen Haluk Levent Süreyya Yalçın
Spor Eda Erdem Caner Erkin Fatih Terim Hakan Reçber Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
4,5 aylık hamile ünlü oyuncu Özge Özpirinççi'nin karnı gözüktü - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 23:06:54. #1.14#

title