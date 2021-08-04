'CZN Burak' olarak tanınan Burak Özdemir hakkında şaşırtan gerçek
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'CZN Burak' olarak tanınan Burak Özdemir hakkında şaşırtan gerçek

'CZN Burak' olarak tanınan Burak Özdemir hakkında şaşırtan gerçek
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'CZN Burak' lakaplı Burak Özdemir, Manavgat'taki yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarına destek verdi. Şov yapmakla suçlanan Özdemir, "Kötü niyetli insanlar bana iftira atıyorlar" dedi. Bütün bu olayların ardından ünlü şefin, 'CZN Burak' lakabının nereden geldiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

8 gündür alevlerin bir türlü kontrol altına alınamadığı Antalya'ya giden isimlerden biri de "CZN Burak" olarak da tanınan Burak Özdemir oldu. Buradan bir paylaşım yapan Özdemir'in çevredekilerin uyarılarına rağmen ev tipi yangın tüpüyle her tarafı çevreleyen yangına müdahale ettiği görüldü.

"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

CZN Burak'ın paylaştığı görüntüler sosyal medyanın da gündemine oturdu. Burak Özdemir, kendisini şov yapmakla suçlayanlara şu cevabı verdi:

"Kendi çabamla Manavgat'taki yangına müdahale etmeye çalıştım. Elimden geleni yaptım. Kötü niyetli insanlar bana iftira atıyorlar. Yardımlarıma devam edeceğim" dedi.

LAKABININ HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI

'CZN Burak' lakaplı Burak Özdemir son dönemde sosyal medyada sıkça adından söz etiriyor. Sosyal medya kullanıcıları 'CZN Burak'ın ne anlama geldiğini merak ediyordu. Burak Özdemir'in lakabının hikayesi ortaya çıktı.

Snob Magazin'in haberine göre; Burak Özdemir'in babası İsmail Özdemir eskiden tekstil işiyle uğraşıyordu.

İsmail Özdemir Laleli'deki Cinzano Tekstil'in sahibiydi. Rus misafirleri "Cinzano" diyemiyor, dilleri dönmediği için hep "Cezene" diye sesleniyordu.

Bu konuyu hiç aklından çıkarmayan Burak Özdemir, işletme sahibi olduğu günden sonra, çalışma arkadaşlarına da "Bana 'cezen' deyin" dedi. Yani CZN, cezenin kısaltması. CZN Burak, nereden geldiğini hiç unutmamak için yıllar önce bu lakabı kullanmaya karar vermiş.

'CZN Burak' olarak tanınan Burak Özdemir hakkında şaşırtan gerçek
'CZN Burak' olarak tanınan Burak Özdemir hakkında şaşırtan gerçek
'CZN Burak' olarak tanınan Burak Özdemir hakkında şaşırtan gerçek
'CZN Burak' olarak tanınan Burak Özdemir hakkında şaşırtan gerçek
'CZN Burak' olarak tanınan Burak Özdemir hakkında şaşırtan gerçek

Kaynak: Snob Magazin

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'CZN Burak' olarak tanınan Burak Özdemir hakkında şaşırtan gerçek - Haberler Magazin
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