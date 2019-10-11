37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi için geri sayım!

11.10.2019 11:12

Ford Otosan ana sponsorluğunda Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen rallide bu yıl 62 ekip, 2 gün boyunca toplam 9 etapta 100,46 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 292,44 kilometre yol kat edecek.

12 Ekim Cumartesi günü saat 11.30'da 41 Burda AVM'deki açılış seremonisiyle başlayacak 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi'nde ekipler ilk gün Ford Otosan (18.22 km) Transit (16.50 km) Courier (8.28 km) ve Custom (6.63 km) özel etaplarında kıyasıya mücadele edecek.

Yarışın ilk günü saat 16:05'den itibaren Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi otoparkındaki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi seyirci özel etabı ile tamamlanacak. Rallinin 2. ve son gününde ekipler aynı etapları bir kez daha geçtikten sonra, "Custom-2" özel etabında ekstra puan kazanabilmek için yarışacaklar.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da oldukça zorlu ve heyecanlı mücadelelere sahne olması beklenen Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi'nde, Ford Motorsport Türkiye pilotları 4 çeker Fiesta R5, 2 çeker R2T, R2, R1 ve ST araçlar ile yarışacaklar.

Castrol Ford Team Türkiye adına genel klasmanda mücadele eden şampiyon pilotumuz Murat Bostancı, co-pilot'u Onur Vatansever ile her koşulda üstün performans sunan 4 çeker Fiesta R5 ile sezonun 6. yarışını ilk sırada tamamlayarak Türkiye Şampiyonluğu yolunda önemli bir virajı başarılı bir şekilde geçmeyi planlıyor.

2 çeker kategorisinde Fiesta R2T ile mücadele eden Ümit Can Özdemir – Batuhan Memişyazıcı ikilisi 2 çeker şampiyonluğu yolunda bu yarışta önemli puanları almayı hedefliyor. Öte yandan Castrol Ford Team Türkiye adına gençler kategorisinde mücadele eden And Sunman - Efe Yalçın ikilisi de kendi kategorilerinde şampiyonluk için yarışacak. Türkiye Historic Ralli Şampiyonası'nda ise Castrol Ford Team Türkiye adına eski şampiyon Kemal Gamgam, 1974 model Ford Escort MK2 ile yarışacak.

Bostancı: "Hedefimiz pilotlar ve markalarda Türkiye şampiyonluğu"

Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Toplam 11 ekiple katılacağımız sezonun 6. yarışı olan 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi'nde hedefimiz pilotlar markalar, 2 çeker ve gençler kategorilerinde yarışı 1nci sırada tamamlamak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da zorlu mücadelelere sahne olacak Ford Otosan Kocaeli Rallisi'nde kazanacağımız tüm puanlar yarıştığımız tüm kategorilerde şampiyonluğa ulaşma yolunda çok büyük önem taşıyor. Tüm motorsporları meraklılarını bu zorlu mücadeleye bekliyor, katılımcı ekiplere başarılar diliyorum."

Kaynak: Bültenler