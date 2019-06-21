35 sanığın yargılandığı FETÖ davasında karar çıktı

Kocaeli'deki Donanma Komutanlığında 15 Temmuz gecesi yaşanan faaliyetlere yönelik devam eden 35 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında 1 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası, 8 sanığa 1 yıl 8 ay ile 13 yıl 6 ay arasında hapis cezası verilirken, 6 sanık beraat etti. FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016 gecesi başlattığı darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılandığı davada Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Donanma Komutanlığında 15 Temmuz gecesi yaşanan faaliyetlere aralarında firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da olduğu 13'ü firari, 35 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kandıra'da kurulan 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanık yakınları, STK temsilcileri, avukatlar ve vatandaşlar katıldı. Davanın 15 Nisan'da görülen duruşmada hazırlanan mütalaada tutuklu sanık eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında, 'Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Mütalaanın devamında 5 sanık hakkında 'terör örgütüne üye olmak', 1 sanık hakkında ise firari darbeci amirallerin saklanmasına yardım etmek suçundan ceza talep edilirken, 2 sanık için de haklarındaki tüm suçlamalardan beraat edilmesine karar verilmesi istendi.

"DARBEYE YÖNELİK HERHANGİ BİR EMİR VERMEDİM" Sabah saatlerinde tutuklu sanıkların geniş güvenlik önlemleri ile duruşma salonuna getirilmesinin ardından başlayan duruşmada ilk olarak söz alan "İlk savunmamda da söylediklerimi tekrar ediyorum. 15 Temmuz gecesi hiçbir suç işlemediğim, iştirak edici herhangi bir faaliyette bulunmadığım gibi, darbeye yönelik emir verici herhangi bir talimat da vermedim. Sayın iddia makamının gerek iddianamede gerek mütalaasında tarafıma yönelttiği suçlamaların çoğu herhangi bir delile ve tanık ifadesine dayanmamaktadır. Cengiz Topel'de 600'e yakın kişinin ifadesi alınmıştır. Bu ifadelerin hepsinde darbeye yönelik emir vermediğim belirtilmiştir. Ben de birliğimin emniyetine yönelik tedbirler aldım. Darbeye yönelik herhangi bir emir vermedim" diyerek beraatini talep etti.

"SUÇSUZUM, BERAATIMI TALEP EDİYORUM" Daha sonra davada "Mahram abi" olarak yargılanan ve 2018 yılında Kazakistan'da yakalanarak gözaltına alınan Zabit Kişi ise son sözünde, "Yaptığım savunmalarda masumiyetime inandırdığımı düşünüyorum. 30 Eylül 2017'de Kazakistan'dan illegal yollarla getirildim. 18 Ocak 2018 tarihinde kolluk güçlerine teslim edildim. 2 Şubat 2018 tarihinde mahkemenize çıkarıldım. Tutuklandım ve hala tutukluyum. Birleşmiş Milletler'in şahsıma ilgili Kazakistan raporu mevcuttur. Birleşmiş Milletler 30 Mayıs'ta benim durumumda olanlarla ilgili bir rapor yayınlanmıştır. Evrensel hukuk normlarına göre yargılanmamın hukuk normlarına uygun olmadığı gibi, benim ceza almam da hukuk normlarına uygun değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum, herhangi bir suç işlemedim. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

"1 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI" Söz alan diğer sanıkların da beraatlarını talep etmesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın "Cebir ve Şiddet Kullanarak Türki Cumhuriyetinin Ön Gördüğü Düzeni Ortadan Kaldırmak veya Bu Düzen yerine Başka Bir Düzen Getirme, Bu Düzen Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, "Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Hürriyeti Tehdit Etme" suçundan beraatine karar verilirken, "Örgüt Kurma, Yönetme ve örgüt Üyeliği" suçundan davada "Mahrem abi" olarak yargılanan Zabit Kişi ve Halil İbrahim Temel'in 13'er yıl 6'şar ay hapsine ve tutukluluk hallerinin devamına, firari darbeci amirallerin saklanmasına yardım etmek suçundan yargılanan üniversite öğrencisi İclal Altın'ın 1 yıl 8 ay hapis cezası ile yargılanmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Ali İhsan Gürler, Hacı Darıcı, Ömer Faruk Gülbahçe isimli sanıkların "Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tahliyelerine karar verilirken, Hasan Tuncay ve Bahadır Gündoğdu isimli sanıklara "Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Duruşmada yargılanan 6 sanığın ise atılı tüm suçlardan beraatına karar verildi. Öte yandan, mahkemede 13 firari ve tutuksuz yargılanan 7 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA