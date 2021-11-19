ALTINORDU, ORDU (İHA) - 34 yıldır unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatıyor

ORDU Ordu'da 34 yıllık saat tamircisi, unutulmaya yüz tutmuş mesleği yaşatmaya çalışıyor.

Saatçilik unutulmaya yüz tutmuş meslek arasında yer alıyor. Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte artık saatler kollarda değil cep telefonlarında yer alıyor bu durum saatçi mesleğini yapan ustaların ekmeğine taş koyuyor. Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaklaşık 34 senedir saatçilik mesleği ile uğraşan Salih Sakarya mesleğini unutturmamak için ayakta tutuyor.

1986 yılından beri saatçilik mesleği ile uğraştığını ifade eden Salih Sakarya, dijital saatlerin ve cep telefonlarının çıkmasıyla mesleklerinin büyük ölçüde darbe aldığını belirtti. Saatçilik mesleğinde hala devam edenlerin dışında mesleği öğrenmek isteyenlerin olmadığını vurgulayan Sakarya, "Sektörde dedim gibi bir boğulma olduğu için doyurucu özelliği yok. Bizim işimizi herkes yapıyor kasap bile saat satıyor. Büyük marketler zinciri bile saat satmaya başladı. Bu yüzden kimse çırak olarak yanımızda çalışmak istemiyor" dedi.

"Biz de Avrupa gibi olup ustalık olmayınca sorun orada başlayacak, bizim kıymetimiz işte o zaman bilinecek"

Avrupa'da yaşayan vatandaşların orda saatçi bulamadığı için bozulan saatlerini biriktirip memleketlerine geldiklerinde buradaki saat ustalarına tamir ettirdiklerini söyleyen Sakarya, "Bizden sonra bozulan saatleri de vatandaşlar başka ülkelere götürecek herhalde çünkü biz de Avrupa gibi olup ustalık olmayınca sorun orada başlayacak. Bizim kıymetimiz işte o zaman bilinecek" şeklinde konuştu.