33 soykırım kurbanı Srebrenitsa'ya uğurlandı

Srebrenitsa soykırımının kimlikleri yeni tespit edilen 33 kurbanının cenazeleri, gözyaşlarıyla Saraybosna'dan Srebrenitsa'ya uğurlandı. Soykırımın yıl dönümünde 11 Temmuz Perşembe günü Potoçari'deki şehitliğe defnedilecek olan cenazeler, şehit yakınları ve Saraybosnalılar tarafından uğurlandı. Törene, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı vesilesiyle Bosna Hersek'te temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan'a Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı ve merhum Aliya İzetbegoviç'in oğlu Bakir İzetbegoviç eşlik etti. Cenazelerin Srebrenitsa'ya uğurlandığı törende Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Şefik Caferoviç, Hırvat üye Jelyko Komşiç, Bosna Hersek İslam Birliği Reis-ul Uleması Husein Kavazoviç ve Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka da hazır bulundu. Bosna Hersek'in çeşitli yerlerindeki toplu mezarlardan çıkarılarak yakınlarından alınan DNA örnekleri vesilesiyle kimlikleri tespit edilen cenazeler arasında bu yıl en yaşlı cenaze 82 yaşında öldürülen Şaha Tsvrk ve en küçük yaştaki cenaze ise 16 yaşında öldürülen Osman Tsvrk olacak. Bu yılki toplu cenaze töreninde gömülenler arasında baba ve oğul olan Zaim Pilav (1946) ve Fuad Pilav (1976) da yer alacak. Aynı zamanda kardeş olan Kasım ve Asım İsakoviç ve Fahrudin ve Ziyo Muyiç de toprağa verilecek.

(İbrahim Aydoğan/İHA)

Kaynak: İHA