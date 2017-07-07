32 Yıllık Cezaevi Yıkılıyor, Yerine Kuran Kursu İnşa Edilecek

DİYARBAKIR'ın Bismil İlçesi'nde 1985 yılında hizmete giren ve 2 yıl önce boşaltılan K Tipi Cezaevi'nin yıkımına başladı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç, cezaevinin 9 gün içinde yıkıldıktan sonra yerine Kuran kursu binası yapılması için İlçe Müftülüğü'ne tahsis edileceğini söyledi.



Esentepe Mahallesi'nde bulunan 32 yıllık cezaevinin yıkımına başlandı. Adalet Bakanlığı'nın 2015 yılında küçük cezaevlerini kapatma kararı ile birlikte içinde bulunan 28 tutuklu ve hükümlüsü çeşitli cezaevlerine nakledilen Bismil K Tipi Cezaevi'nin yıkımına başlandı. Boşaltılmasından sonra atıl durumda olan cezaevi binasının, Bismil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkımına başlandı. Yıkımın yaklaşık 9 gün devam edeceği öğrenildi.



Cezaevi yıkım çalışmalarını, Belediye Meclis üyesi Mahmut Vural ile birlikte inceleyen Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç mahalle halkının atıl durumdaki yapılardan rahatsız olduğu için binanın yıkıldığını söyledi. Yıkımın 9 gün devam edeceğini belirten Kaymakam ve Başkanvekili Gülenç, "1985 yılında hizmete giren Bismil Cezaevi personelinin Diyarbakır'a atanmasının ardından burası atıl vaziyette kaldı. Adalet Bakanlığına buranın yıkılması konusunda taleplerimizi ilettik ve olumlu sonuçlar geldi. Bu durumdan kurtarıp, farklı amaçlarda kullanılmasını önlemek amacıyla yıkıma başladık. Birçok insanımızı olumsuz şartlarda konuk eden Bismil K Tipi Cezaevi'ni bu şekilde tarihin sayfasında bırakarak, yıkmak bize nasip oldu. Yıkılan cezaevi Kuran kursu olarak hizmet vermesi için İlçe Müftülüğü'ne tahsis edilecek. Bu alanı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" dedi.



- Diyarbakır