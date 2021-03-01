32. Ankara Film Festivali'ne başvurular 15 Eylül'e kadar yapılabilecek
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32. Ankara Film Festivali'ne başvurular 15 Eylül'e kadar yapılabilecek

01.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:54
32. Ankara Film Festivali'ne başvurular 15 Eylül'e kadar yapılabilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfınca 4-12 Kasım'da düzenlenecek 32. Ankara Film Festivali için başvurular başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfınca 4-12 Kasım'da düzenlenecek 32. Ankara Film Festivali için başvurular başladı.

Vakıf tarafından yapılan açıklamaya göre, başvurular 15 Eylül'e kadar devam edecek.

Organizasyonda, Ulusal Uzun Film Yarışması kategorisinde "En İyi Film", "En İyi İlk Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo", "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" başta olmak üzere toplam 13 dalda ödüller verilecek.

"En İyi Film" ödülü 50 bin lira, "Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü" ise 20 bin lira olacak.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda "En İyi Film" 20 bin lira, Ulusal Kısa Film Yarışması'nda "En İyi Film" 10 bin lira ödüle layık görülecek.

Türkiye sinemasının yenilikçi projelerini 5 yıldır keşfeden Proje Geliştirme Desteğince, ilk ya da ikinci filmini çekecek sinemacılar arasından "En İyi Proje'ye" 30 bin lira ödül verilecek.

Yarışmayla belirlenecek festival afişi ödüllendirilecek

Festival, bu yıl da afişini yarışma ile belirleyecek. Festivalin duyurulması ve tanıtımında önemli katkı sağlayacak esere, 5 bin lira ödül verilecek.

Festivalle ilgili gelişmelere ve güncel başvuru şartlarına "filmfestankara.org.tr" adresinden ve vakfın sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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