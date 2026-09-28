İstanbul Havalimanı'nda icra şoku: İran yolcu uçağına kalkış öncesi el konuldu

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İran merkezli Caspian Airlines'a ait bir yolcu uçağı, yaklaşık 3 milyon euroluk alacak nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda mahkeme kararı doğrultusunda icra işlemine konu oldu. Sefer hazırlıklarını tamamlayarak yolcularını da alan uçağın kalkışına izin verilmezken, yolcular uçaktan indirilerek terminale alındı. Olayın, havacılık sektöründe temsil ve gözetim hizmeti veren ACM Temsil Gözetim şirketinin başlattığı hukuki süreç sonucunda yaşandığı bildirildi.

UÇAĞA MAHKEME KARARIYLA İCRA İŞLEMİ

FL360aero'ın haberine göre İstanbul Havalimanı'nda yaşanan gelişme, Caspian Airlines'ın EP-KPB kuyruk tescilli Boeing 737-500 tipi uçağını etkiledi. Habere göre ACM Temsil Gözetim, İranlı havayolu şirketinden yaklaşık 3 milyon euro tutarında alacağı bulunduğu gerekçesiyle hukuki yola başvurdu.

Başvurunun ardından verilen mahkeme kararı doğrultusunda uçağa icra işlemi uygulandı. Uçağın sefer öncesindeki hazırlıkları tamamlanmış, yolcular da kabine alınmıştı. Ancak kararın uygulanmasıyla birlikte uçağın kalkışına izin verilmedi.

EP-KPB tescilli uçağın Caspian Airlines filosunda bulunduğu ve Boeing 737-524 modeli olduğu uçuş takip kayıtlarında da yer alıyor. Uçağın İstanbul ile Tahran başta olmak üzere farklı hatlarda seferler gerçekleştirdiği görülüyor.

YOLCULAR UÇAKTAN TAHLİYE EDİLDİ

İcra işleminin uygulanmasının ardından uçakta bulunan yolcular da tahliye edildi. Yolcular yeniden terminale alınırken, seferin bundan sonraki akıbetiyle ilgili süreç başlatıldı.

Uçağın kalkış yapamaması nedeniyle yolcuların başka bir uçuşla gönderilip gönderilmeyeceği ve seferin ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

ACM Temsil Gözetim ile Caspian Airlines arasındaki alacak uyuşmazlığına ilişkin hukuki sürecin devam ettiği aktarıldı. Taraflardan olayla ilgili şu aşamada kapsamlı bir resmi açıklama gelmedi.

Uçağın statüsü ve söz konusu alacağın tahsiline ilişkin gelişmeler, mahkeme kararları çerçevesinde şekillenecek.