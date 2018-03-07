31 Yıl Önce PKK'nın Katlettiği 8 Kişi Anıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 31 yıl önce PKK'nın haince katlettiği 6'sı çocuk 8 kişi Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ergül Baysal'ın katılımı ile düzenlenen anma programıyla anıldı.

Nusaybin'in terörden arınması için İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname ile görevlendirilen Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ergül Baysal göreve geldiğinde ilk olarak düzenlemesini yaptığı Açıkyol Şehitliği'nde PKK'nın çocuk yetişkin demeden haince katlettiği ailelerin yanında yer aldı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 31 yıl önce PKK'lı teröristlerin hedef aldığı Korucubaşı Fikret Aslan'ı katletmek isterken köydeki çocuk genç demeden 8 kişiyi öldüren PKK'lı hainler bugün Nusaybin Açıkyol köyünde düzenlenen anma töreninde lanetlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende ilçe müftüsünün okuduğu Kur'an-ı Kerim ve dualarla terör saldırısında şehit edilenler dualarla anıldı.

Açıkyol Şehitliği'nde anılan 8 kişinin, anma törenine Nusaybin Belediye Başkanvekili Kaymakam Ergün Baysal, Garnizon Komutanı Binbaşı Latif Kara, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Atik, Emniyet Müdürü Abdürrahim Zengin ve saldırıda yakınlarını kaybeden aileler katıldı.

31 yıl önce Korucubaşı olarak görev yapan ve PKK'lı hainlerin hedefinde olan Fikret Aslan, hayatını kaybedenlerin yakını olduğunu belirterek"Terör örgütü, dış güçlerin isteklerini yerine getirmek için ülkeyi kaosa sürüklemek istiyor. Köyümüz terörün en şiddetli zamanında teröre karşı tavır alarak, cesaret ve vatanseverliğini ispatlamıştır. Hayatını kaybedenlerin masumiyetini ve uğradığı haksızlığı her zaman ve platformda anlatmak ve unutturmamak görevimizdir" diye konuştu. - MARDİN