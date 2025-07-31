31 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
31 Temmuz TV yayın akışı merakla araştırılıyor. Özellikle bu akşam hangi diziler var sorusu, televizyon izleyicilerinin en çok sorduğu sorular arasında yer alıyor.
Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı, diziseverler için oldukça önemli oluyor. 31 Temmuz TV yayın akışı detayları netleşti ve pek çok popüler yapım izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gerek TRT 1, gerekse Kanal D ve Star TV gibi kanallarda dikkat çeken diziler yayın akışında yer alıyor. Peki, 31 Temmuz akşamı hangi diziler var?
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Gerçeğe Çağrı
00:45 Jack Reacher: Asla Geri Dönme
03:00 Bir Gece Masalı
05:50 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Görevimiz Tatil
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Kurtuluş Günü
01:45 Zalim İstanbul
04:00 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
22:45 Ejder Yürek: İntikam
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Transfer Dosyası
00:15 İlk Buluşma
02:15 İnadına Aşk
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Cenazemize Hoş Geldiniz
22:30 Cenazemize Hoş Geldiniz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Cici Babam
01:45 Bizans Oyunları
03:30 Kızılcık Şerbeti
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Mekanik
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 Aramızda Kalsın
02:00 Kiralık Aşk
04:30 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Neşeli Günler
22:00 Kırılma Noktası
23:50 Kırılma Noktası
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Gönül Dağı
01:35 Leyla ile Mecnun
04:25 Seksenler
05:00 Kim Gitsin?
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:25 Kod Adı Kırlangıç
09:45 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Özel
20:45 Başakşehir - Cherno More
22:45 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye