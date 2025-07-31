31 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı, diziseverler için oldukça önemli oluyor. 31 Temmuz TV yayın akışı detayları netleşti ve pek çok popüler yapım izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gerek TRT 1, gerekse Kanal D ve Star TV gibi kanallarda dikkat çeken diziler yayın akışında yer alıyor. Peki, 31 Temmuz akşamı hangi diziler var?

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Gerçeğe Çağrı

00:45 Jack Reacher: Asla Geri Dönme

03:00 Bir Gece Masalı

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Görevimiz Tatil

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Kurtuluş Günü

01:45 Zalim İstanbul

04:00 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

22:45 Ejder Yürek: İntikam

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Transfer Dosyası

00:15 İlk Buluşma

02:15 İnadına Aşk

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Cenazemize Hoş Geldiniz

22:30 Cenazemize Hoş Geldiniz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Cici Babam

01:45 Bizans Oyunları

03:30 Kızılcık Şerbeti

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Mekanik

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Aramızda Kalsın

02:00 Kiralık Aşk

04:30 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Neşeli Günler

22:00 Kırılma Noktası

23:50 Kırılma Noktası

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Gönül Dağı

01:35 Leyla ile Mecnun

04:25 Seksenler

05:00 Kim Gitsin?

06:00 Ege'nin Hamsisi

08:25 Kod Adı Kırlangıç

09:45 Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Maç Özel

20:45 Başakşehir - Cherno More

22:45 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Yaparsın Bilirim

03:30 Gazete Magazin Yaz

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye